Francesco Monte si confessa, “Lascio le mutande sul tavolo…”

Francesco Monte è tra i protagonisti più amati delle edizioni di Uomini e Donne degli ultimi anni. Era il 2012 quando il bel ragazzo pugliese partecipava al dating show di Maria De Filippi dove aveva conosciuto la ragazza con cui poi avrebbe instaurato un bel rapporto d’amore, Teresanna Pugliese.

Dopo diverse partecipazioni televisive e diverse storie d’amore, Francesco Monte pare aver trovato la felicità con la nuova compagna Isabella De Candia. Le cose, tra i due ragazzi, sembrano andare a gonfie vele. A dichiararlo è lo stesso Monte durante una recente intervista. Tra le sue parole, però, anche un dettaglio particolare. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Francesco Monte, una storia d’amore importante

Francesco Monte ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Chi. In quest’occasione, il ragazzo si è aperto a 360 gradi ed uno degli aspetti più importanti di cui ha parlato è indubbiamente rappresentato dalla sua nuova storia d’amore. Dopo la fine della relazione con Giulia Salemi, conosciuta al Grande Fratello VIP, Monte ha ritrovato la serenità insieme alla bella Isabella De Candia.

La modella ha, difatti, conquistato il cuore di Francesco Monte. Un rapporto importante che ha trovato occasione di rafforzarsi durante il periodo del lockdown. “Noi con il lockdown siamo andati benissimo” ha dichiarato, proseguendo “a parte le solite cose tra uomo e donna”. Di cosa si tratta? A chiarirlo è lui stesso. Parla delle mutande lasciate a terra e, spesso, anche sui tavoli e sulle sedie. Abitudine, questa, che manda Isabella su tutte le furie!

Il successo professionale

Quello attuale non è solo un momento felice sul piano sentimentale per Francesco Monte. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, sta avendo molte soddisfazioni anche sul fronte lavorativo. Da poco è uscito il suo nuovo singolo che sta andando anche molto bene. Le ambizioni, poi, non mancano e il sogno nel cassetto, lo svela proprio lui, sarebbe quello di duettare con un mito della musica internazionale, Jennifer Lopez.

“Sarebbe pazzesco” sostiene Francesco Monte pensando a quest’eventualità per poi tornare con i piedi per terra “ma è un sogno che va oltre”. L’intervista ha ripercorso anche le varie esperienze televisive e i pregiudizi che ne sono scaturiti, specie il cannagate a L’Isola Dei Famosi. Il bel 32enne tarantino sogna in grande e sostiene di non doversi giustificare con nessuno per le sue ambizioni. D’altro canto, se è pronto a lavorare sodo per ottenere ciò che vuole, si può forse rimproverargli qualcosa?