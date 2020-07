Rita Dalla Chiesa, lo sfogo al vetriolo: “Io non compro affetto, me lo vado a cercare…”

Il duro sfogo di Rita Dalla Chiesa

Nel nuovo numero del magazine Mio è contenuta un’intervista a Rita Dalla Chiesa. Chi segue quest’ultima da anni sa perfettamente come sia legata fortemente agli animali, in particolare ai cani.

Nelle ultime settimana l’ex padrona di casa di Forum e saggia di Italia Sì di Marco Liorni ha avuto un’esternazione su Twitter scatenando una serie di polemiche. Nello specifico, in occasione del Festival di Yuli, in Cina, dove vengono venduti e macellati migliaia di cani, la professionista di Casoria si è scagliata contro quel popolo.

Dopo giorni, rendendosi conto di aver esagerato è ritornata sui suoi passi chiedendo scusa sui social network. Durante la chiacchierata con il giornalista del periodico citato prima, l’ex di Frizzi è tornata sull’argomento ma con toni molto più pacati. “Io non compro un affetto, me lo vado a cercare”, ha tuonato la donna verso coloro che vendono e comprano gli animali.

La giornalista di Casoria parla di Italia Sì

Intervistata dal magazine Mio, Rita Dalla Chiesa ha risposto alla domanda del giornalista che le ha chiesto se per lei è svilente ricoprire il ruolo di saggio a Italia Sì di Marco Liorni. A quel punto l’ex padrona di casa di Forum ha detto che non c’è nessuna perdita di dignità nel prestare le proprie idee ad una trasmissione del genere. “Mi piace molto. Non andrei mai a dare la mia opinione in altre trasmissioni. Dipende tutto da come si fa”, ha detto l’ex moglie di Fabrizio Frizzi.

Rita Dalla Chiesa vorrebbe condurre Lo Sportello di Forum

Qualche giorno fa Rita Dalla Chiesa aveva dichiarato che al momento non era certa di rimanere al fianco di Marco Liorni anche per la prossima edizione di Italia Sì. La giornalista napoletana, pur essendosi trovata a suo agio col padrone di casa di Reazione a Catena, nel corso dell’intervista al periodico Mio ha detto di provare ancora una certa nostalgia per i tempi in cui era alla guida di Forum.

Senza spostare la sua collega Barbara Palombelli, che considera una professionista molto brava, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha rivelato: “Mi piacerebbe fare Lo sportello di Forum: mi permetterebbe di tornare a respirare quell’aria che non respiro da tanto tempo”. Mediaset prima o poi le darà questa possibilità?