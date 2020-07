Al Bano, la figlia Jasmine Carrisi posta una foto, Loredana Lecciso commenta e scoppia la lite [FOTO]

Al Bano ha perso dei chili grazie ad Alberico Lemme

Qualche giorno fa Al Bano è stato ospite nell’ultima puntata di Carta Bianca svelando al pubblico di Rai Tre di essersi fatto male alla gamba. Il Maestro Carrisi è apparso particolarmente più in forma grazie alla dieta che il farmacista Alberico Lemme gli ha impartito.

A tal proposito, in una recente intervista rilasciata al magazine Gente, il cantautore di Cellino San Marco ha spiegato: “Ho perso sette chili negli ultimi mesi. Sto seguendo la dieta del professor Alberico Lemme: ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza. C’è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito”.

L’ospitata di J-Ax e famiglia a Cellino San Marco

La perdita di peso ha davvero cambiato Al Bano e ne sanno qualcosa coloro che sono andati a fargli visita a Cellino San Marco. Dopo l’ospitata di Gianni Morandi e la moglie Anna Dan, subito dopo è stato il turno di J-Ax e la sua famiglia. Quest’ultimo e il Maestro avevano avuto modo di lavorare insieme in un’edizione di The Voice of Italy su Rai Due.

Ovviamente l’incontro è stato immortalato da una foto che poi il rapper ha postato sui suoi canali social ringraziando il salentino per l’ospitalità data e prendendolo in giro per la frase dei dinosauri che settimane fa aveva detto a Domenica In di Mara Venier.

Lite social tra Loredana Lecciso e degli haters per una foto di Jasmine

Anche dal punto di vista sentimentale Al Bano non può di certo lamentarsi. Infatti la sua storia d’amore con Loredana Lecciso va a gonfie vele. Inoltre la loro figlia Jasmine di recente ha debuttato nel mondo della musica col singolo ‘Ego’. E a proposito della 19enne, di recente quest’ultima ha condiviso uno scatto su Instagram che la ritrae a Porto Cervo in vacanza. La sorella maggiore di Bido effettivamente è molto bella e la madre Loredana, orgogliosa, ha commentato sotto la foto con dei cuoricini.

Immediatamente sono arrivate le reazioni di alcuni utenti web che hanno scritto: “@loredanalecciso_ i cuori non servono, ovvio che la ami. Ma amare non significa assecondare, dare, accettare, condividere ciò che andrebbe negato”. Ma la compagna del Maestro Carrisi non si è tirata indietro a replicare a tono: “Gentile signora, ciò serve oppure no a nostra figlia lo sappiamo molto bene io e il suo papà”.