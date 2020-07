Francesco Renga irriconoscibile, beccato al mare con la pancetta e ingrassato [FOTO]

Francesco Renga leggermente ingrassato: colpa della quarantena?

Dopo il periodo di difficoltà che lui e la sua famiglia hanno vissuto a Brescia, causa Coronavirus, Francesco Renga si sta godendo le vacanze estive. Ma a quanto pare la quarantena ha leggermente modificato l’aspettato fisico dell’ex fiamma di Ambra Angiolini.

Infatti, stando alle foto che alcuni paparazzi hanno fatto al professionista, quest’ultimo ha preso qualche chilo e mostra una pancetta che prima non c’era. Colpa del periodo di lockdown oppure reo di mangiare spesso nel ristorante della compagna Diana Poloni?

Francesco e Diana Poloni in vacanza in Sardegna

Dopo aver vissuto a pieno una lunga storia d’amore con l’ex ragazza di Non è la Rai, Ambra Angiolini, Francesco Renga ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Visto che i suoi figli di Jolanda e Leonardo sono ormai adolescenti, il noto cantante ha ritrovato l’amore tra le braccia della ristoratrice Diana Poloni. La loro relazione ha preso al via ben cinque anni fa, ed oggi in esclusiva su Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, il professionista ha scelto il mare cristallino della Sardegna per realizzare una vacanza con la sua dolce metà.

Renga da qualche giorno si sta godendo dei momenti di sano relax insieme alla donna che ama. L’estate 2020 per la coppia è all’insegna dunque dell’amore, un po’ meno per la forma fisica di Francesco. Infatti, dalle foto pubblicate sulla rivista, quest’ultima presenta una pancetta che si fa spazio dal costume rendendo quasi irriconoscibile. (Continua dopo la foto)

Diana Poloni in Sardegna mostra un fisico perfetto

Nonostante sia ingrassato un po’, Francesco Renga rimane comunque un uomo molto affascinante. Il cantante bresciano con quel charme e i suoi capelli ricci continua ad ammaliare le fan. E se la forma fisica dell’ex di Ambra Angiolini non è del tutto al top, non si può dire lo stesso per la silhouette della compagna Diana Poloni.

Quest’ultima, fotografata dai paparazzi del magazine Chi in bikini sfoggia una forma fisica da fare invidia alle ventenni superando pienamente la prova costume. Con il professionista bresciano al suo fianco stanno passando le loro vacanze nella meravigliosa cornice della Sardegna nuotando sereni tra le acque cristalline.