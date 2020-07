Paura per Sara Shaimi: momenti di panico sul Raccordo: “Sto nella m…” (FOTO)

La giornata di ieri non è stata affatto positiva per un’ex tronista di Uomini e Donne. Sara Shaimi, infatti, ha vissuto momenti di paura mentre era da sola sul Raccordo. Un guasto alla sua vettura le ha causato molto stress.

Durante l’increscioso avvenimento, la fanciulla ha provato a rincuorarsi attraverso l’aiuto dei fan. In molti si sono preoccupati per lei e le hanno mandato messaggi di sostegno e vicinanza. Vediamo cosa è successo.

Imprevisto per Sara, momenti di paura sul Raccordo

Sara e Sonny, ieri pomeriggio, hanno effettuato una diretta su Instagram durante la quale hanno raccontato un po’ come stia procedendo il loro amore a distanza. I due sono sembrati alquanto provati e tristi per questa situazione. Ad ogni modo, nel corso del collegamento. la Shaimi ha spiegato che di lì a poco sarebbe andata dai suoi genitori per incontrarli dopo diverso tempo. Fino a quel momento non ci era potuta andare dato che la sua macchina fosse guasta.

Dopo diversi giorni, però, ieri sarebbe dovuta essere pronta e la ragazza è andata a ritirarla. Una volta salita a bordo, però, Sara Shaimi si è trovata a vivere attimi di vera paura. La protagonista è rimasta bloccata sul Raccordo in quanto la sua vettura si è fermata e non è più ripartita. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato delle clip che la ritraggono in mezzo alla strada, completamente in balia delle altre macchine. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo della shaimi

Tra le IG Stories, la dama non ha potuto fare a meno di sfogarsi con i fan dicendo che fosse una giornata davvero pessima. In molti, ovviamente, le hanno mandato dei messaggi per chiederle come stesse e per rincuorarla. Dopo diverse ore, però, Sara Shaimi si è ripresa dalla paura ed ha aggiornato tutti i follower. In primo luogo ha voluto ringraziare tutti per l’affetto e per i bellissimi messaggi di supporto.

In seguito, poi, ha rassicurato tutti dicendo di stare bene e di essere riuscita a tornare a casa sana e salva. Tuttavia, adesso dovrà capire cosa sia successo alla sua macchina che, purtroppo, pare non si sia mai aggiustata. Ad ogni modo, la ragazza ha concluso i video salutando i suoi sostenitori e asserendo di essere una persona positiva, nonostante tutto. Per tale motivo, la giornata successiva sarebbe stata certamente migliore.