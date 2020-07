Caterina Balivo, critiche alle nozze della sorella Sarah: “Ma non ti vergogni…?” [FOTO]

Caterina Balivo, incerto il suo futuro sul piccolo schermo

Qualche settimana fa ha destato molto scalpore la decisione di Caterina Balivo di dire addio a Vieni da me dopo due anni di conduzione. Una scelta che ha costretto la Rai a sostituirla con Serena Bortone e un nuovo format pomeridiano.

In attesa di scoprire il destino della professionista napoletana che potrebbe approdare a La7 o a Sky, quest’ultima si sta godendo le vacanze prima in Toscana e successivamente in Sicilia. La 40enne insieme al marito Guido Maria Brera e i figli Cora e Guido Alberto stanno visitando il meraviglioso arcipelago delle Egadi, ovvero Favignana, Levanzo e Marettimo.

Si è sposata la sorella Sarah Balivo

La settimana scorsa Caterina Balivo è stata protagonista di un lieto evento in famiglia. Ebbene sì, la sorella più piccola Sarah è convolata a nozze a Favignana. La ragazza si è sposata con un architetto che si chiama Piero e l’ex conduttrice di Vieni da me ha condiviso una foto della coppia subito dopo il fatidico sì con tanto di didascalia ironica: “E anche la mia Saretta si è sposata! Piero mi raccomando trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa!”.

Per chi non lo sapesse anche la sorella della professionista napoletana è un architetto e tempo fa ha partecipato ad un programma televisivo. Un paio d’anni fa ha partecipato in coppia con Sara Ventura al docu-reality di Rai Due, Pechino Express.

Caterina Balivo e la foto che ha scatenato delle polemiche su Instagram

In occasione delle nozze della sorella indossava un meraviglioso vestito a fiori color pesca che però non ha lasciato un po’ perplessi tutti coloro che la seguono su Instagram. Infatti quest’ultimo hanno visto la foto condivisa dall’ex padrona di casa di Vieni da me che era seduta in posa da diva su un divanetto. Fin qui nulla di strano se non fosse per la gonna che magicamente è salita su mostrando più del dovuto.

A quel punto gli utenti web si sono scatenato coi commenti, criticando il gesto della 40enne. “Ma non ti vergogni?”; “Ma non ti sembra un po’ troppo corto il vestito per un matrimonio?”;“Sei troppo succinta, per il matrimonio di tua sorella poi”, hanno scritto gli internauti. La moglie di Guidi Maria Brera al momento non ha replicato alle critiche, lo farà prossimamente?