Eros Ramazzotti non si sbilancia, ma adesso a parlare è Veronica Montali

Eros Ramazzotti fotografato in città da Veronica Montali

Eros Ramazzotti ha dato il via alla frequentazione tanto chiacchierata sul web con Veronica Montali ex concorrente di Amici? La ragazza è anche un imprenditrice, oltreché web influencer. Si parla di loro come frequentanti già da qualche mese, ma la conferma è arrivata dal momento che Eros è stato paparazzato a Loano, la città dove la nuova fiamma vive e lavora.

Così il giornale Di Più Tv ha provato a contattarla ed ha confermato di aver visto recentemente il cantante. Non ha però confermato i gossip che hanno a che fare con la loro relazione. Non si è sbilanciata, proprio come lui, nonostante su di loro si dica tanto ormai da parecchi anni.

Eros Ramazzotti, l’amore con Veronica potrebbe essere iniziato già a Novembre 2019

Eros Ramazzotti e Veronica si conoscono da almeno 15 anni, di recente però il legame ha cambiato natura, diventando molto più forte, ricco di amore. Fino al mese di novembre è certo che i due siano stati semplicemente amici. Dopo è accaduto qualcosa, si erano persi di vista, Veronica lo ha contattato su Instagram e grazie a quest’occasione si sono ritrovati e hanno ricominciato a parlarsi. Da qui si è accesa quella scintilla della quale tutti parlano.

È stato soltanto lei a rilasciare qualche informazione sulla relazione, ha confermato di essersi trovati bene l’uno con l’altra, tanto da parlare dei loro problemi, da confidarsi giornalmente. La loro storia passata ha tanti punti comuni, per esempio sono entrambi separati ed hanno dei figli piccoli.

L’imprenditrice ha già due bimbe, Sofia che ha 10 anni e Aurora che ne ha 5. Proprio come Eros che è papà di Aurora avuta dall’ex moglie Michelle Hunziker e poi di Raffaella Maria che 8 anni e Gabrio Tullio che ne ha soltanto 4 tutti nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli. La donna ha anche confermato di averlo visto la scorsa settimana a Loano, hanno trascorso insieme una giornata, pranzato al ristorante di lei. Il cantante inoltre ha conosciuto i suoi genitori.

Se son rose fioriranno, Veronica non rilascia ulteriori dichiarazioni nel rispetto di Eros che è molto riservato

Ramazzotti preferisce rimanere in silenzio, non vuole sbilanciarsi più di tanto. Un po’ come ha fatto anche la ristoratrice che è rimasta un po’ sulle sue, soprattutto sapendo che Eros è molto riservato e non vuole accedere troppo al mondo del gossip. Così la donna ha suggerito al giornalista al quale ha rilasciato l’intervista di scrivere che se son rose fioriranno.