Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si salutono in aeroporto: suocera furiosa dopo Made in Sud

Belen e Stefano non si salutano in aeroporto

Nelle ultime ore sono giunte nuove indiscrezioni sulla fine della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una rottura brusca tanto che tra il ballerino napoletano e la soubrette argentina non c’è stato più nessun contatto.

Infatti i due si vedono solamente per mettersi d’accordo per l’educazione del figlioletto Santiago. L’ultima prova è arrivata da una clip postata dalla pagina IG Very Inutil People nella quale si vede l’ex coppia all’aeroporto del capoluogo lombardo.

Lei è rientrata da Ibiza per recarsi a Roma per registrare Tu si que vales, mentre il suo ex era lì per prendere il figlio che non vedeva da una settimana. E se il ragazzino si è gettato immediatamente tra le braccia del genitore, la modella non ha salutato l’ex marito. Nonostante siano passati alcuni mesi dalla rottura, al momento non si conoscono le ragioni della separazione. E nel frattempo Veronica Cozzani, la ex suocera di Stefano, si è fatta avanti per difendere a spada tratta la figlia.

Veronica Cozzani contro l’ex genero

Ebbene sì Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez qualche ora fa ha tolto il segui dal profilo Instagram di Stefano De Martino, mentre quest’ultimo continua ad essere un suo follower. Al momento non sappiamo per quale motivo la moglie di Gustavo abbia preso tale decisione, ma con molta probabilità non ha digerito il siparietto che l’ha vista coinvolta a Made in Sud. Nel programma di Rai Due il comico Iodice aveva fatto delle battute sulla vita sentimentale del conduttore menzionando anche l’ex di Belen.

“Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera “Immacolata Rodriguez”. Mi ha detto testuali parole: ‘Dì al tamarro (de Martino, ndr) che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui”, sono state queste le parole di Peppe. Il ballerino ha replicato così: “Ma cambia numero, senti a me!”.

Belen Rodriguez e le frecciate a Stefano De Martino

Nel frattempo, attraverso il suo account Instagram Belen Rodriguez ha lanciato delle frecciatine velenose nei confronti del suo ex Stefano De Martino. In una Storia si legge: “Chi ha tradito verrà tradito a chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio, perché sono così le regole del gioco”.