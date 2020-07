Alessia Marcuzzi arriva il messaggio su Instagram tanto atteso dai follower

Alessia Marcuzzi e la crisi matrimoniale tengono banco, arrivano le rivelazioni della conduttrice televisiva

Alessia Marcuzzi ed il matrimonio con Paolo Calabresi continua a fare gossip e ad attirare le attenzioni di tutti gli amanti della cronaca rosa. L’estate 2020 è iniziata con il presunto flirt tra lei e Stefano De Martino e la rottura con Belen Rodriguez. Addirittura secondo i giornali Belen avrebbe letto dei messaggi tra i due, inequivocabili e dimostrazione del fatto che hanno avuto una relazione sottobanco.

Fino ad ora Alessia non aveva proferito parola sulla questione, i fan hanno atteso per lungo tempo il suo messaggio e su Instagram, finalmente arrivato dopo tante settimane. La conduttrice ieri ha scritto che non bisogna essere troppo dolce altrimenti sono tutti pronti a mangiarti. Una frecciatina che chiaramente fa intendere che è stata troppo buona e che a causa del suo comportamento, è venuto fuori un gossip tanto grave.

Alessia Marcuzzi il primo silenzio seguito dalle rivelazioni di De Martino: “Ci siamo fatti una grande risata”

Alessia Marcuzzi non ha parlato, ma parlare è stato Stefano che attraverso un messaggio Instagram ha affermato di aver parlato con Alessia ed il marito Paolo dopo aver letto gli articoli sulla presunta relazione. Così si sono fatti una bella risata. Ha poi dichiarato che sono grandi amici, si sentono spesso, la notizia ha creato parecchio fastidio e dispiacere, ovviamente però Paolo non ha mai creduto ad una singola parola.

Stessa cosa vale per Belen che è intervenuta sulla questione in difesa della conduttrice. A differenza degli altri, proprio la showgirl Argentina ha annunciato di voler prendere una posizione a livello legale e reagire, perché spesso il gossip gioca con la vita privata delle persone senza prendere in considerazione il fatto che si possono creare dei guai seri.

La conduttrice de Le iene in vacanza con il marito, chiare prove che tutto tra loro va per il meglio

Proprio nel periodo in cui è venuto fuori l’amaro gossip su Alessia e Stefano, la conduttrice era in vacanza insieme al marito Paolo in barca. I due sono stati avvistati e fotografati dai paparazzi che hanno dedicato delle copertine. Sembravano essere parecchio nervosi, ma nessun serio problema.

Si è anche parlato di crisi, di separazione e, di problemi insormontabili. Nel frattempo la storia tra Stefano e Belen sembrerebbe essere davvero definitivamente chiusa tanto che entrambi sono già in compagnia di altre persone, hanno ritrovato la felicità perduta tra nuove braccia.