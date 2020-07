DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 27 luglio: il drammatico passato di Can

Trentaquattresimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato turco sta riscuotendo una serie di consensi positivi da parte del pubblico di Canale 5 raggiungendo dei numeri da prima serata.

Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale, svelano che Can e Sanem passeranno molto tempo insieme. I due protagonisti della serie faranno una passeggiata e il fotografo parlerà del suo passato. Nel frattempo Osman ha fatto colpo su Guliz che non gli toglie gli occhi di dosso. Cosa farà il macellaio? Per scoprirlo leggete l’articolo che contiene tutti gli spoiler dettagliati.

Cane Sanem trascorrono del tempo insieme

Le anticipazioni del 34esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 27 luglio 2020, svelano che Can passerà tutto il pomeriggio insieme a Sanem. Il tutto accadrà dopo che il Divit ha sistemato la sua macchina fotografica. Durante una passeggiata al parco, il fratello maggiore di Emre farà delle confessioni sulla sua vita privata con la donna della quale si è innamorato.

Nello specifico il ragazzo rivivrà i luoghi di quando era piccolo ed adolescente, visto che parlerà con la Aydin del suo passato. Nel dettaglio la giovane aspirante scrittrice apprenderà che il suo datore di lavoro non è cresciuto al fianco di Emre, perché lui rimase ad Istanbul col padre, mentre il congiunto si trasferì in Svizzera con la madre Huma.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Guliz si prende una cotta per Osman

Gli spoiler del primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che i rapporti tra Deren e Aylin saranno sempre più tesi. Le due donne infatti, avranno delle nuove divergenze quando saranno impegnate per le registrazioni di un nuovo spot fotografico.

Nel frattempo il macellaio Osman, oltre a continuare a riscuotere un grandissimo successo come modello alla Fikri Harika, attirerà l’attenzione di altre ragazze, in particolare quella di Guliz. Infatti, la segretaria dei Divit grazie al suo modo di agire farà intuire di essersi presa una cotta per il ragazzo. Nello specifico, quando inizierà a guardarlo con occhi diversi e a stargli sempre al fianco durante le riprese della pubblicità. Cosa accadrà tra i due? Continuate a seguire la popolare soap opera turca di Canale 5.