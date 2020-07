Uomini e Donne, Giulia D’Urso terrorizzata: “Mi sveglio con la tachicardia, morta…” (FOTO)

Il risveglio non è stato certamente dei migliori per Giulia D’Urso di Uomini e Donne. Questa mattina, la fanciulla ha dato un buon giorno un po’ particolare a tutti i suoi fan, dato che ha trascorso una notte poco piacevole.

Nel dettaglio, la ragazza ha spiegato di essersi svegliata più volte con il cuore a mille e una fortissima paura che le ha generato molto turbamento. A tal proposito, si è rivolta ai fan per chiedere aiuto.

Momento difficile per la coppia di Uomini e Donne

Giulia e Giulio stanno affrontando con grande fatica questo momento di lontananza. Subito dopo la fine del talk show di Maria De Filippi, infatti, i due hanno preso la decisione di andare a convivere. Abitando in due città differenti e avendo impegni lavorativi, infatti, per i due era davvero difficilissimo riuscire ad organizzare gli incontri. Per tale ragione, hanno preso casa insieme ed hanno dato luogo alla loro prima convivenza. Ad ogni modo, da alcune settimane, i due sono separati per impegni lavorativi di lui.

L’ex tronista ha appena lanciato la sua nuova linea di gioielli, pertanto, è stato costretto a stare lontano dalla sua amata per un po’. Giulia D’Urso, però, pare non stia prendendo molto bene la lontananza dall’ex protagonista di Uomini e Donne, sta di fatto che sta avendo degli incubi. La fanciulla non è sicura delle cause, ma il fatto che non è tranquilla in questo momento della sua vita potrebbe essere una valida spiegazione.

Il racconto da brivido di Giulia D’Urso

Durante delle IG Stories, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia D’Urso, ha raccontato di aver trascorso una notte orribile. In primo luogo, ci ha impiegato davvero moltissimo ad addormentarsi, sta di fatto che ha preso sonno verso le 3.30. In secondo luogo, poi, non ha fatto altro che fare incubi per tutta la notte.

La ragazza ha spiegato di aver sognato di trovarsi da sola per strada e di non riuscire più a muoversi. Poi vede sempre gente che piange nei suoi incubi e prova delle sensazioni orribili. Più di una volta, infatti, si è svegliata nel cuore della notte con una fortissima tachicardia e un senso di paura molto profondo. Per tale motivo, ha chiesto aiuto ai fan nella speranza che possano aiutarla a capire quale possa essere la causa e come fare per rimediare.