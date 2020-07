Costantino Vitagliano è fidanzato, lei è un volto noto (FOTO)

Costantino Vitagliano, una donna russa ha rubato il suo cuore

Costantino Vitagliano è nuovamente fidanzato, la donna che gli ha rubato il cuore è conosciuta, si tratta della ballerina russa Luba Mushtuk. Così l’ex tronista di Uomini e Donne single dal 2016 è pronto a cambiare vita. Ricordiamo che quell’anno fu cruciale per lui, terminò la relazione con la modella Elisa Mariani da cui ha avuto Ayla, la sua prima figlia.

La quarantena ha fatto scattare la scintilla per loro, per questo da circa due settimane Costantino si divide tra Londra e l’Italia, perché lei vive a Londra. In questo momento i due si trovano insieme nella città inglese proprio per godersi le vacanze insieme prima di ritornare in Italia e godersi il sole italiano. Lei parecchio romantica scrive accanto ad una loro foto una frase del film Notting hill ambientato a Londra. Scrive di essere una ragazza semplice che di fronte ad un ragazzo gli chiede soltanto di amarla. (Continua dopo la foto)

Costantino Vitagliano totalmente innamorato di lei, la ballerina è gelosissima; ecco il regalo particolare per il suo compleanno

Costantino Vitagliano sembra aver ceduto davvero, ha dato a tutti la stessa impressione, è innamorato pazzo di lei. Tra l’altro Costantino ha rivelato che la sua donna è una donna gelosissima. Infatti il suo ultimo regalo, in occasione del compleanno di lui è stata una maglia con scritto “fidanzata gelosa”.

Quando l’ha ricevuta, lui scherzando le ha detto che l’avrebbe usata come pigiama, per dormire la notte, lei altrettanto ironica gli ha risposto che lo scopo della maglietta è usarlo per andare in giro e tenere lontano qualsiasi altra donna.

Finti i rumor sulla partecipazione di Costantino ad un trono di Uomini e Donne

Recentemente l’ex tronista aveva dichiarato che la partecipazione a Uomini e Donne molti anni fa gli ha regalato tanta notorietà che però ha pro e contro. Molti gli hanno scritto che dovrebbe ringraziare Maria De Filippi che gli ha permesso di diventare un volto noto, lui ha affermato di essere grato a Maria per avergli fatto fare quest’esperienza, ma partecipare ad un programma come questo non sempre ha dei vantaggi, nasconde anche dettagli insidiosi.

Durante l’ultima intervista rilasciata, quando il giornalista gli ha chiesto cosa risponderebbe alla De Filippi qualora gli chiedesse di tornare sul trono, lui ha risposto che parteciperebbe, ma dovrebbe un po’ cambiare qualcosa che non gli piaceva già durante la prima esperienza. Probabilmente, afferma, triplicherebbe gli ascolti perché è una persona divertente che sa attirare l’attenzione.