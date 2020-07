Oroscopo 24 luglio 2020: giornata tesa per alcuni segni, grandi cambiamenti per altri

L’Oroscopo del 24 luglio denota una giornata un po’ agitata per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro. I Capricorno, invece, potranno risolvere delle questioni in sospeso.

24 luglio, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La sensazione che proverete oggi sarà di repressione. Vi sentite oppressi dalle circostanze e avete bisogno di evadere da tutto e tutti. Chi ne ha la possibilità farebbe bene a staccare la spina almeno per qualche giorno. Attenzione al lavoro, tutto questo nervosismo non gioverà certamente.

Toro. Coloro che sono in procinto di aprire una nuova attività, o di cimentarsi in un nuovo percorso di studi, dovranno fare un po’ di considerazioni. Questo è il momento giusto per fare ordine, sia tra i pensieri che nella vita quotidiana. Anche in amore ci sono delle cose da rivedere e da chiarire.

Gemelli. L’Oroscopo del 24 luglio denota una giornata all’insegna della fantasia. Specie nei rapporti di coppia vi sentite un po’ stralunati e avete una certa tendenza a vagare troppo con la fantasia. Siate un po’ più realistici, specie nel lavoro. Attenzione a questo week-end, potrebbe riservarvi delle sorprese.

Cancro. Questo non è il momento positivo per affrontare dei problemi o delle discussioni. Vi sentite un po’ irritabili e avete come la sensazione che tutti stiano tramando contro di voi. Siate cauti e evitate le uscite il più possibile. Nel lavoro dovete cercare di essere più flessibili.

Leone. La giornata è alquanto positiva, ma dovete cercare di mantenere la calma dinanzi i piccoli intoppi. Sul lavoro potrebbero sorgere delle questioni in sospeso che vi metteranno a dura prova. In amore, invece, siete impegnati con i vostri progetti, ma cercate di non innervosirvi se il partner non la pensa come voi.

Vergine. In amore si sta per sbloccare qualcosa di molto interessante. Se siete in attesa di conferme o proposte, esse potrebbero arrivare nel giro di un mese. In merito al lavoro, invece, dovete prendere una decisione che vi state trascinando da troppo tempo. Cercate di seguire il vostro cuore e non il pensiero di chi vi circonda.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Occhi ben aperti per quanto riguarda la carriera. Se state cercando un nuovo lavoro, questo potrebbe essere il momento giusto di accogliere nuove proposte. La situazione è favorevole, ma dovete essere bravi a cogliere l’attimo. In amore c’è un po’ di serenità finalmente.

Scorpione. L’Oroscopo del 24 luglio mette in luce la voglia di cambiamento. Vi sentite un po’ intrappolati in una realtà monotona, che sta cominciando a stancarvi. Sentite l’esigenza di vivere qualche esperienza nuova, sia sul lavoro sia in amore. Cercate di uscire un po’ di più e di fare nuove amicizie.

Sagittario. Molti di voi si stanno trovando in una fase della vita in cui è necessario fare delle considerazioni e prendere delle decisioni. In amore potreste avere bisogno di una ventata di novità, mentre nei rapporti di coppia saranno privilegiate le relazioni stabili. I fuochi di paglia si spegneranno in fretta.

Capricorno. Smettetela di restare in attesa che qualcosa cambi nella vostra vita. Se non vi stanno bene certe situazioni, datevi da fare per apportare il cambiamento che state cercando. Se in amore dovete chiarire delle situazioni, questo è il momento giusto per farlo, la comunicazione sarà più semplice.

Acquario. L’Oroscopo del giorno è abbastanza positivo, l’unico tasto dolente riguarda la sfera economica. Molto probabilmente avete speso un po’ troppo in questo periodo e adesso vi comincerà a pesare. In amore c’è armonia e serenità, approfittate per concedervi qualche momento romantico.

Pesci. Oggi dovete fare molta attenzione ai sentimenti. Questo è il momento di mettere alla prova le relazioni. Quelle stabili supereranno senza troppi problemi il transito tra Venere e Nettuno. Per quanto riguarda quelle fondate su basi poco solide, finiranno per sgretolarsi inesorabilmente.