Una Vita, spoiler 27 luglio-1 agosto 2020: Cinta ed Emilio si baciano

Le anticipazioni di Una Vita dal 27 luglio a 1 agosto 2020 delle puntate in onda su Canale 5 svelano che Genoveva sarà al centro delle trame. La sua vecchia conoscenza Marlen le proporrà di unire le forze per uccidere Alfredo. I due sono d’accordo per rubare i soldi ai vicini facendoli investire in un istituto di credito inesistente, ma se il Bryce sparisse tutto il denaro sarebbe della Salmeron.

Nel frattempo, Marcelina sarà alle prese con una allergia e chiederà a Servante di aiutarla. Le vicende di Antonito e suo padre Ramon continueranno anche nelle puntate di Una Vita della prossima settimana. Carmen e il Palacios avranno dei problemi dopo che quest’ultimo offenderà, anche se non consapevolmente, la sua nuova fiamma.

Una Vita, trame dal 27 luglio al 1 agosto 2020 su Canale 5

Carmen e Ramon coglieranno l’occasione per fare un giro nel paesino. Ramon vorrà fare un regalo alla sua fidanzata, consigliandole un bel vestito. Peccato che si tratti dello stesso abito posseduto da Trini. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Carmen la prenderà molto male e si sentirà offesa, non all’altezza della defunta Crespo. Nel frattempo Genoveva fingerà di accordarsi con Marlen e quando rientrerà nel suo appartamento vedrà il marito Alfredo parlare con il perfido Cristobal, colui che ha assassinato Samuel.

Proseguendo con le trame di Una Vita, Carmen sarà stanca di essere trattata come la brutta copia di Trini e ne parlerà chiaramente a Ramon. La domestica maturerà l’intenzione di lasciare il Palacios, certa che sia ancora innamorato della sua defunta moglie. Jacinto e Casilda faranno arrabbiare Servante che, dal canto suo, non darà più credito alle strane richieste di Marcelina.

Camino supera le sue paure

Nelle puntate settimanali di Una Vita, Camino supererà l’imbarazzo e si lascerà convincere da Emilio a partecipare ai pomeriggi danzanti. Il ragazzo le confiderà di essersi innamorato della figlia di Bellita. Poco dopo, Cinta ed Emilio si baceranno ma verranno colti in flagrante. Intanto, Genoveva avrà la folle idea di avvelenare Marlen dopo aver preso i negativi delle foto che compromettono Alfredo. Agustina invece dirà ad Ursula di essere convinta di star per morire, ma di non dire nulla a nessuno.

Infine, nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 27 luglio a 1 agosto 2020, Ramon verrà a sapere che sua figlia Milagros sta per tornare ad Acacias. L’uomo le farà un regalo che avrà però l’effetto di spaventare a morte la ragazzina.