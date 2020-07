Al Bano Carrisi determinato, Loredana Lecciso ha abbandonato tutto: “Non ho la costanza come lui…”

Al Bano ha perso sette chili con la dieta Lemme

Altri personaggi dello spettacolo hanno deciso di affidarsi al farmacista Alberico Lemme per perdere del peso in eccesso. Dopo Serena Grandi e Flavio Briatore è stato il turno di Al Bano e Loredana Lecciso. La coppia che è tornata insieme dopo una lunga separazione, approfittando il periodo di lockdown ha deciso di mettersi a dieta e ritrovare il proprio peso specifico.

E grazie al dietologo più famoso della televisione il Maestro Carrisi è riuscito a perdere ben sette chilogrammi. Seguendo i consigli dell’ex gieffino, il cantautore di Cellino San Marco sembra ringiovanito e pieno di forze. Discorso differente per l’ex soubrette salentina che, a causa del suo scarso impegno ha gettato la spugna dopo solo due settimane. Ha confidarlo è stata la stessa 47enne attraverso una recente intervista la magazine DiPiù Tv.

Loredana Lecciso ha mollato dopo un paio di settimane

Intervistata dal noto periodico DiPiù Tv, Loredana Lecciso ha ammesso che il compagno è molto più determinato di lui. “Anche io avevo cominciato a seguire la dieta del dottor Lemme ma poi ho abbandonato. Ci vuole una costanza che io non ho e che Albano invece ha. In poco tempo Albano è tornato in forma, sta davvero benissimo, vuole perdere ancora qualche chilo”, ha asserito la madre di Brigitta, Jasmine e Bido.

Ad oggi il compagno Carrisi ha perso ben sette chili ed è deciso a dimagrire ancora nei prossimi mesi. Il cantautore salentino sembra essere in forma smagliante e per tale ragione è determinato ad affrontare i problemi che ultimamente ha dovuto fare i conti. Per la cronaca, la dieta del farmacista Alberico Lemme si basa sul consumo esclusivo di carboidrati e proteine.

La dieta che Lemme ha fornito al Maestro Carrisi

Nello stesso settimanale DiPiù Tv, giorni fa il dietologo Alberico Lemme ha svelato come è composta la dieta di Al Bano. Vivendo in due posti differenti, il farmacista fornisce il programma via telefono.

“Tutti i giorni Albano mi chiama e mi dice quello che gli offre il suo orto. Di solito gli dico di fare colazione con un bel piatto di pasta condita con burro e salvia. A pranzo, l’altro giorno, gli ho prescritto una frittata con funghi, un altro giorno gli ho prescritto una frittata con noci e cipolle. L’altra sera gli ho detto di mangiare una bella costata di manzo. Tutto senza sale”, ha confidato il frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso.