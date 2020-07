Arisa, retroscena sulla sua malattia: ecco perché porta spesso i capelli rasati

Arisa purtroppo soffre di tricotillomania

Da qualche tempo Arisa ha deciso ancora una volta di modificare il suo look rendendolo più giovanile e sbarazzino. Ultimamente Rosalba Pippa, questo è il nome d’anagrafe, presenta i capelli rasati e ogni tanto li alterna con delle parrucche. Ma per quale ragione la professionista ha drasticamente tagliato quasi a zero i suoi capelli? A tutto c’è una spiegazione e a fornirla è stata la stessa 37enne.

Quest’ultima purtroppo soffre di tricotillomania, ovvero un disturbo che viene fuori soprattutto quando si è stressati portando a strapparsi i capelli. La cantante inizia ad accarezzare le ciocche, subito dopo diventa una mania e li strappa. Per tale ragione preferisce portarli molto corti. In un’intervista realizzata non troppo tempo fa, Pippa ha confidato di piacersi molto nonostante sia pentita di essersi rifatta le labbra.

Rosalba Pippa pentita di aver ritoccato le labbra

Intervistata da Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani, Arisa parlando del suo disturbo ha detto: “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”.

Ma le dichiarazioni di Rosalba Pippa non sono terminate qui. Nell’intervista che è uscita in edicola giovedì, la cantante ha detto anche che può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram.

Il grande sogno di Arisa è partecipare all’Eurovision

Dopo aver partecipato lo scorso autunno a Il cantante mascherato di Milly Carlucci, Arisa è pronta ad affrontare nuovi progetti professionali. Rosalba Pippa non esclude una prossima sua partecipazione al Festival di Sanremo che nel 2021 verrà condotta nuovamente dal professionista siciliano Amadeus in coppia con il collega ed amico Rosario Fiorello.

Il grande sogno della 37enne è quello di partecipare all’Eurovision Song Contest, in modo di diventare famosa anche all’estero. Anni fa vinse Sanremo ma a causa di un meccanismo differente non ha potuto far parte della manifestazione canora europea. Al suo posto venne chiamata la collega Emma Marrone che si classificò in una posizione non proprio gratificante.