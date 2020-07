Veronica Ursida e Giovanni Longobardi in diretta su Instagram: gesto volgare di lui: “Sei ubriaco?” (VIDEO)

La storia d’amore tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sta procedendo e i due lo hanno dimostrato durante una diretta su Instagram. In tale occasione hanno tenuto un po’ di compagnia ai numerosi fan che li seguono ed hanno parlato del loro rapporto.

Durante il collegamento, però, si sono verificati diversi episodi alquanto particolari, che hanno spinto i fan a commentare. In particolar modo, lui è sembrato molto nervoso. Vediamo tutti i dettagli.

Il gesto volgare di Giovanni durante la diretta su Instagram

Veronica e Giovanni hanno registrato la loro prima diretta su Instagram durante la quale sono state fatte diverse confessioni. In primo luogo, la dama ha detto di essere una veggente, pertanto, avrebbe letto in diretta la mano del suo compagno. Lui, però, non ha fatto altro che prenderla in giro e fare dell’ironia sulla questione. Ad un certo punto, però, la protagonista ha cominciato a dire di vedere nel palmo della mano del suo fidanzato la linea della vita molto lunga.

Dinanzi tali parole, però, Giovanni non ha potuto fare a meno di compiere un gesto da meridionale D.O.C. Nel dettaglio, infatti, il giovane ha detto che si sarebbe fatto una grattata. Questo gesto non è stato molto gradito dalla romana né, tanto meno, dai fan che, infatti, hanno detto al protagonista di essere davvero volgare. Questa non è stata l’unica critica ricevuta dal napoletano.

Le confessioni di Veronica

Nel corso della diretta, infatti, Giovanni è stato accusato di essere un po’ troppo agitato e nervoso e Veronica si è trovata parecchio d’accordo con tali affermazioni. A tal proposito, la dama ha colto la palla al balzo per rivelare alcuni piccoli problemi che fanno parte del loro rapporto. In particolare, Longobardi è parecchio geloso e questo li spinge spesso ad avere delle forti discussioni. Nonostante tutto, però, entrambi si sono detti di completarsi a vicenda e di rendersi molto felici.

Anche se il loro rapporto sta procedendo a gonfie vele, però, nessuno dei due pare sia pronto a compiere passi importanti. Veronica, infatti, non ha ancora fatto conoscere suo figlio a Giovanni e lui è molto d’accordo con questa idea. Questa estate, quindi, la coppia farà vacanze separate in quanto l’Ursida partirà con suo figlio per la Sardegna, mentre il napoletano non ha palesato i suoi progetti ma, sicuramente, non andrà con lei.