C’è tempo per… Beppe Convertini blocca Akash Kumar: “Non esagerare”. Anna Falchi: “Censuriamo tutto” [FOTO]

Beppe Covertini blocca il modello Akash Kumar: il motivo

Continua la programmazione di C’è tempo per…, il programma mattutino di Rai Uno che ha preso il posto di Italia Sì, giorno per giorno di Marco Liorni. Nella puntata in onda giovedì 23 luglio 2020 in studio si è parlato di eleganza con Renato Balestra e Valeria Marini, mentre in collegamento da Milano c’era il modello Akash Kumar.

E proprio quest’ultimo è stato bloccato dal padrone di casa Beppe Convertini quando gli ha domandato di mostrare un certo tatuaggio che aveva incuriosito Anna Falchi. A quel punto il ragazzo si è sollevato la maglietta ma l’ex presentatore di Linea Verde gli ha detto: “Non esagerare, però… va bene così”. Mentre la collega ridendo ha fatto degli apprezzamento al giovane ospite. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto nello studio romano.

Anna Falchi censura il gesto del modello: imbarazzo in studio

Mentre si stava alzando la maglietta, il conduttore di C’è tempo per… Beppe Convertini ha immediatamente bloccato Akash Kumar. Il padrone di casa ha chiesto al modello che si trovava nella sede Rai di Milano a non esagerare col mostrare ai telespettatori il suo tatuaggio.

Anna Falchi, che ha apprezzato tantissimo il gesto, ha comunque mantenuta la sua compostezza ammettendo: “Censura! Censuriamo, sono le dieci del mattino. Non vogliamo scaldare troppo gli animi anche oggi, poi dopo non vado più avanti”. Nella puntata andata in onda giovedì 23 luglio 2020 si è parlato molto dell’eleganza e tra gli ospiti c’erano anche lo stilista Renato Balestra e la stellare Valeria Marini. (Continua dopo la foto)

Anna Falchi colpita dalla bellezza di Akash Kumar

Nella quarta puntata settimanale di C’è tempo per… in onda giovedì 23 luglio 2020, la padrona di casa Anna Falchi ha fatto dei bei apprezzamenti al fisicato modello Akash Kumar. Nello stesso tempo la collega di Beppe Covertini ha chiesto al ragazzo di smetterla visto che erano ancora le dieci del mattino e non è l’orario giusto per far vedere certe cose.

A quel punto l’ex presentatore di Linea Verde ha voluto chiudere il divertente e imbarazzante siparietto facendo una battuta sulla compagna d’avventura dicendole: “Si è ringalluzzita pure oggi”. Battuta che ha scatenato le risate dei presenti in studio.