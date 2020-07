Alberto Matano finalmente mostra la sua dolce metà: “Io e la mia signorina stiamo bene insieme” [FOTO]

Alberto Matano in vacanza a Sovareto, in Calabria

Dopo una stagione impegnativa alla guida de La vita in diretta, Alberto Matano si sta godendo le meritate vacanze estive. Un’edizione particolarmente difficile non solo per lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche per il difficile rapporto con Lorella Cuccarini.

E se davanti alle telecamere si mostravano sempre sorridenti e cordiali, dietro le quinti i due non si sopportavano per niente. Addirittura la soubrette romana, esclusa dal rotocalco, lo ha definito maschilista. Come accennato prima, l’ex volto del Tg1 al momento è in fase di relax nella sua adorata terra d’origine, ovvero la Calabria, precisamente da Sovareto. A testimoniarlo è stato lui stesso attraverso uno scatto postato sul suo account Instagram.

Il giornalista calabrese mostra la sua dolce metà: una motocicletta

“Io e la mia signorina stiamo bene insieme”, è questa la didascalia che Alberto Matano ha utilizzato per fare da corredo ad uno scatto che lo stesso ha condiviso sul suo account Instagram. Una foto che il giornalista calabrese ha realizzato di recente nella meravigliosa spiaggia di Soverato.

Nel contenuto in questione, si vede a bordo della sua bellissima moto. L’immagine in questione è stata sommersa da commenti positivi da parte dei follower, oltre a migliaia di likes. Tra i tanti anche il cuoricino rosso da parte della collega Monica Setta, e il commento di Rita Dalla Chiesa.L’ex padrona di casa di Forum ha sottolineato come sullo sfondo della foto è ben visibile la costa di Sellia Marina. (Continua dopo il post)

Alberto Matano alla guida in solitaria de La vita in diretta estate 2020/2021

Nel frattempo, nonostante si trovi in vacanza nella sua amata Calabria, Alberto Matano è pronto per essere al timone della prossima stagione de La vita in diretta. Stando ai palinsesti della Rai 2020/2021, la data d’inizio dovrebbe essere quella di lunedì 7 settembre, stesso giorno partirà anche la concorrenza formata di nuovo da Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque.

Nella nuova edizione dello storico contenitore televisivo pomeridiano della prima rete, l’ex mezzo busto del Tg1 sarà alla conduzione in solitaria. Infatti la sua ormai ex collega Lorella Cuccarini non è stata riconfermata, scatenando la sua sofferenza e delusione per la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini.