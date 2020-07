Rottura tra Tina Cipollari e Vincenzo, parla Kikò Nalli: “Massa di falsi insignificanti” (FOTO)

Da un po’ si vocifera che Tina Cipollari e il su compagno Vincenzo si siano lasciati. A sganciare la bomba è stato il settimanale Di Più TV. Oltre a dare questa notizia, però, ne è trapelata un’altra che sta incuriosendo ancora di più.

A causare la fine di questa storia pare potrebbe esserci di mezzo l’ex dell’opinionista, Kikò Nalli. Ebbene, quest’ultimo ha deciso di intervenire per mettere finalmente a tacere i gossip e chiarire la situazione.

Il commento di Kikò sulla rottura tra Tina e Vincenzo

La storia d’amore tra Tina Cipollari e l’imprenditore Vincenzo pare sia giunta inesorabilmente al termine. Voci di corridoio rivelano che la donna si sia stufata della relazione a distanza con il protagonista. Lei, infatti, vive a Roma, mentre lui a Firenze. Inoltre, la Cipollari pare sia interessata a ricucire il rapporto con il suo ex per ristabilire il clima familiare. Dal settimanale, infatti, sono trapelate delle indiscrezioni molto mirate, che vedrebbero Kikò al centro di questo triangolo amoroso.

Ma cosa ci sarà di vero in tutto questo? A rompere il silenzio è stato proprio l’hair stylist. Il parrucchiere ha risposto al di sotto di un commento su Instagram ed ha chiarito la situazione. Kikò ha esordito dando dei bugiardi a tutti coloro i quali si sono permessi di mettere in giro questo rumors. Secondo la versione dei fatti del romano, dunque, non ci sarebbe nulla di vero in quanto trapelato fino a questo momento. (Continua dopo la foto)

La Cipollari mantiene il silenzio

Nalli, inoltre, ha accusato chi ha redatto l’articolo inerente questo argomento di essere un falso insignificante. Anche tutte le persone che hanno seguito a ruota questo gossip sarebbero, per il parrucchiere, delle vere nullità. Kikò ha detto di non poter far a meno di sorridere dinanzi tutte queste menzogne. L’ex di Tina Cipollari, dunque, ha voluto mettere a tacere questi pettegolezzi che riguardano il suo coinvolgimento nella rottura dell’opinionista con Vincenzo.

Le parole dell’ex gieffino, infatti, sembrerebbero essere riferite essenzialmente alle questioni che riguardano lui e non alla vita privata della sua ex. In merito a questo argomento non c’è stata nessuna smentita. Neppure Tina è voluto intervenire sulla vicenda. L’esuberante vamp di Canale 5 è sempre stata molto reticente per quanto riguarda la sua vita privata. Per questo motivo, è altamente probabile che non parlerà mai in pubblico della questione.