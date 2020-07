Un posto al sole, spoiler dal 27 al 31 luglio 2020: Eugenio e Susanna vicini

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 27 al 31 luglio 2020. Viola sarà sempre più lontana da Eugenio, impegnato dal canto suo a fermare Tregara. Le informazioni che ha non sono sufficienti, nonostante le indagini serrate. Viola non sembra reagire e nemmeno il regalo fattole da Angela, la sua amica del cuore, ha sortito l’effetto sperato. Patrizio invece continua ad essere completamente cotto di Clara dopo averla vista a Palazzo Palladini.

Eugenio e Susanna sono molto vicini, tanto che si comincia a sospettare che tra i due sia nato qualcosa di più che una semplice amicizia e una stretta collaborazione per fermare Tregara. Nel frattempo, nelle puntate settimanali di Un posto al sole, ci saranno anche delle tensioni tra Silvia e Rossella.

Un posto al sole puntate dal 27 al 31 luglio 2020 su Rai 3

Torna la tensione tra Silvia e Rossella dopo un periodo di pace. Tra madre e figlia verranno rispolverate vecchie questioni irrisolte. Il matrimonio imminente di Guido e Mariella rischia di andare a monte per un imprevisto… riguarda ancora Dolly e il suo carattere impossibile? Susanna capirà di provare qualcosa per Eugenio, ma nelle puntate della prossima settimana di Un posto al sole proverà a reprimere i suoi sentimenti per rispetto di Niko. Ad accorgersi della cosa sarà Alberto, che prenderà la palla al balzo per liberarsi di una persona scomoda.

Proseguendo con gli spoiler di Un posto al sole, Marina sarà ancora divisa tra Roberto e Fabrizio. La Giordano vorrebbe aiutare Ferri ma sa che se lo farà, il suo compagno andrà su tutte le furie. La scelta di Filippo di rivolgersi a Serena per una richiesta di aiuto si dimostrerà fallimentare e non farà altro che farli allontanare ancora di più, cosa che farà piacere a Leonardo.

Alberto cerca il punto debole di Nicotera

Nelle puntate della prossima settimana di Un posto al sole, un imprevisto rischia di mandare a monte le nozze di Guido e Mariella. Roberto e Marina finiranno per scontrarsi, mentre Alberto capirà che può sbarazzarsi di Nicotera usando la sua complicità con la bella Susanna. Viola, intanto, sarà sempre più messa da parte dal marito.

Infine, nelle puntate della soap Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 27 al 31 luglio 2020, Guido e Mariella finalmente convoleranno a nozze, anche se non tutto filerà liscio. Eugenio e Susanna avranno un chiarimento dall’esito inaspettato… i due si baceranno?