Tempesta d’amore, spoiler 27-31 luglio 2020: Dirk tradisce Annabelle

Arrivano puntuali le anticipazioni di Tempesta d’amore per le puntate in onda su Rai 4 dal 27 al 31 luglio 2020. Michael avrà un’intuizione determinante a far luce sulla morte della povera Romy. Natascha invece dovrà fare i conti con la malattia di suo padre. Nonostante l’uomo faccia di tutto per non creare problemi, le sue condizioni di salute si faranno sempre più preoccupanti e la demenza avanzerà inesorabile.

Tim verrà sconvolto da una rivelazione di Nadja. La loro notte di passione non è stata esente da conseguenze, visto che è rimasta incinta. Tim vorrà dire tutto a Franzi nelle prossime puntate di Tempesta d’amore ma, temendo di perderla, cambierà idea e preferirà starsene in silenzio.

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020 su Rete 4

Lucy e Bela avranno un acceso confronto, dove le due si accuseranno a vicenda. Nessuna delle due è stata onesta con l’altra. Intanto, arriva il nome del vincitore del concorso, lasciando entrambe senza parole. Stando alle anticipazioni settimanali della soap opera Tempesta d’amore, Hildegard e Alfons si riappacificheranno. La donna capirà quanto il marito sia affranto e deciderà di sotterrare l’ascia di guerra.

Proseguendo con gli spoiler di Tempesta d’amore, Annabelle non rinuncerà a far breccia nel cuore di Paul. Lucy la farà andare su tutte le furie, dicendole che non potrà mai avere il suo amore, visto che Paul non potrà dimenticare Romy. A tal proposito, Michael inizierà a capire quale possa essere stata la causa che ha portato alla morte la povera donna.

La bugia di Nadja

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Tim non riuscirà a pensare ad altro che alla gravidanza di Nadja che, come se non bastasse, farà credere a tutti che il suo amante le abbia chiesto di interrompere la gravidanza. Intanto, Michael dirà a Natasha di essere certo di aver capito come è morta Romy. Qualcuno l’ha avvelenata con un intruglio di erbe. Scopriranno il colpevole dell’orrendo crimine? Dirk e Annabelle festeggeranno la riuscita del loro diabolico piano.

Come rendono noto le anticipazioni di Tempesta d’amore delle puntate in onda dal 27 al 31 luglio 2020 su Rete 4, Christoph accetterà di acquistare la spiaggia in Thailandia. Dirk a quel punto avrà un ripensamento e salverà l’uomo dalla rovina economica, facendo infuriare Annabelle, tradita all’ultimo momento. La dark lady chiuderà i due in cantina, sperando di sbarazzarsi di loro. Infine, Nadja sorprenderà Tim dicendogli di non aver bisogno di lui per crescere il bambino e di aver intenzione di lasciare il paesino.