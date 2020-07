Arisa ammette: “L’ho fatto, ma me ne sono pentita”

Arisa contro la perfezione: si è pentita del ritocco alle labbra

Arisa lo ha finalmente ammesso dopo circa un anno che le viene posta sempre la stessa domanda. Ha ceduto al ritocchino estetico alle labbra, lo ha fatto a favore della perfezione, per il mondo social e per corrispondere al prototipo Instagram. Proprio come dice nel brano Sincerità, Arisa mostra di essere una delle persone più leali e sincere nel mondo dello spettacolo.

Ha un rapporto esclusivo con i suoi fan, così come anche con i social. Dice tutto ciò che pensa, condivide tutto con i suoi follower, ma allo stesso tempo sa metterli al loro posto quando è il caso. Nessun filtro nemmeno nelle interviste, durante le quali spesso si scoprono grosse verità.

Arisa: i social e la società di oggi scelgono l’inganno, il tranello, la falsità piuttosto che la lealtà e la sincerità

Arisa in una delle ultime interviste ha parlato dei suoi progetti lavorativi, così come del rimorso del ritocchino alle labbra. Ha ceduto perché chiunque la criticava, le diceva che le sue labbra erano brutte. Quindi ha provato a modificare qualcosa di sé, in realtà non era da lei che veniva la voglia di cambiamento.

In genere si cede ai ritocchini quando è il proprio corpo a richiederlo, il proprio cervello a sentire il bisogno di vedersi diversi. Lo stimolo però non era arrivato per niente da lei ma dagli altri, semplicemente dal gradimento di Instagram. E proprio perché ultimamente è diventata ancora più autentica di prima, oggi ha commentato il suo essere pura e sincera affermando che fa le cose che fanno tutti, sui social è spontanea così come è spontanea nella vita.

Educata, quindi magari alcune cose in pubblico le evita, ma in privato le fa, proprio come chiunque. L’apparenza inganna,la dimostrazione è che sa per certo che se posta una foto con i capelli rasati becca 1000 like, se ne posta una con la parrucca ne prende il doppio. La gente ormai è abituata all’apparenza, alla falsità, tanto da preferirla a ciò che è puro.

A breve uscirà il suo nuovo singolo, una sfida contro se stessa

Per quanto riguarda la sua vita professionale, il 24 luglio uscirà il suo nuovo singolo Ricominciare Ancora. Un singolo che segna la svolta sia personale che professionale dato che è stato auto-prodotto.

La scelta di cavarsela da sola è stata fatta per mettersi alla prova, perché sa che non è una strada facile, ma a lei le sfide piacciono e sono sempre piaciute, quindi si è chiesta perché non provare.