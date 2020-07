Beautiful, spoiler dal 27 al 31 luglio 2020: Thomas droga Liam

Nelle puntate settimanali di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 27 al 31 luglio 2020, Thomas metterà in atto il suo folle piano. Il giovane Forrester deve fare di tutto per non far venire a galla il segreto sullo scambio di culle. Emma è stata messa fuori gioco, ma ci sono ancora Flo, Zoe e Xander che sanno chi è in realtà Phoebe, la bimba che Reese ha venduto a Steffy per una cifra esorbitante.

Le anticipazioni di Beautiful della prossime settimana inoltre, vedono Justin ancora convinto che la morte della nipote non sia stata causata da un semplice incidente. Il rapporto della polizia non è completo e si è anche scoperto che la Barber, prima dello schianto, ha fatto una telefonata. Liam si renderà conto di non poter fare a meno di Hope e così Thomas penserà a come metterlo fuori gioco una volta per tutte. Per riuscire nel suo piano, si rivolgerà al suo amico di vecchia data Vincent.

Beautiful trame settimanali dal 27 al 31 luglio 2020 su Canale 5

Hope ha accettato di andare alla festa sulla spiaggia, invitata da Steffy e Liam che sperano di farle tornare il sorriso. Anche se titubante, la Logan junior ha accettato, facendo felice Ridge. Come sappiamo, il Forrester approva la scelta di Hope di stare accanto a Thomas e Douglas, al contrario di Brooke. Una volta arrivata alla villa, la giovane Logan si sentirà più rilassata e proverà a trascorrere un pomeriggio lontano dalle preoccupazioni. Stando agli spoiler di Beautiful, Thomas approfitterà di un momento di confusione per versare nel bicchiere di Liam della droga che ha comprato in precedenza da Vincent, appena uscito di prigione.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam berrà senza pensarci il cocktail dove Thomas ha sciolto la droga. Ben presto gli effetti si faranno sentire, tanto che il giovane inizierà a comportarsi in maniera molto strana, corteggiando spudoratamente Hope. I problemi non finiranno qui.

Hope fa un errore

Steffy si accorgerà dello strano comportamento di Liam, ma penserà che abbia bevuto troppo e non darà peso alla cosa. Intanto, come narrano le anticipazioni di Beautiful, Hope prenderà in braccio Phoebe e per errore la chiamerà con il nome di Beth. Thomas ne sarà molto preoccupato. Nello stesso tempo, il giovane Forrester le farà notare come Liam si stia avvicinando a Steffy.

Infine, nelle puntate settimanali di Beautiful, Wyatt prenderà una decisione. Lo Spencer chiederà a Flo di andare a vivere con lui. Ovviamente la giovane Fulton accetterà e sarà al settimo cielo, nonostante i suoi sensi di colpa nei confronti di Hope.