Elisa Isoardi torna in cucina dopo la chiusura de La prova del cuoco: “Alle mani ci penso…” [FOTO]

Elisa Isoardi dispiaciuta per la chiusura de La prova del cuoco

La chiusura de La prova del cuoco dopo vent’anni di messa in onda ha lasciato l’amaro in bocca non solo al pubblico di Rai Uno, ma soprattutto alla conduttrice Elisa Isoardi. Quest’ultima un paio di stagioni fa aveva preso le redini dello storico cooking show di Rai Uno lasciato libero da Antonella Clerici. Ma causa ascolti bassi e un nuovo progetto all’orizzonte, i vertici di Viale Mazzini hanno preferito sostituire la gara dei cuochi con un format che si chiama È sempre mezzogiorno.

Alla guida ci sarà ancora una volta la compagna di Vittorio Garrone. Nel frattempo l’ex fidanzata di Matteo Salvini è tornata al suo vecchio amore, ovviamente non parliamo di sentimenti ma sempre di cucina. Infatti, l’ultima foto postata sul suo profilo Instagram è stata realizzata mentre si trovava ai fornelli.

La professionista piemontese alle prese con la confettura di ciliegie

“Buongiorno ragazzi! Confettura di ciliegie sia!”, ha scritto Elisa Isoardi a corredo dello scatto citato prima. Ma la didascalia non è terminata qui. Infatti l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha immediatamente aggiunto: “Alle mani penserò dopo…”.

Quindi, la professionista piemontese nella giornata di giovedì 23 luglio 2020 ha deciso di realizzare un’ottima confettura, nonostante sia del tutto passata la stagione delle ciliegie, frutto tipico della primavera. (Continua dopo il post)

Incerto il futuro di Elisa Isoardi in Rai

Al momento non si conosce nulla sul futuro professionale di Elisa Isoardi. Infatti, dopo la cancellazione definitiva dai palinsesti Rai de La prova del cuoco, di ufficiale per la professionista alessandrina c’è solo la partecipazione come concorrente alla 15esima edizione di Ballando con le Stelle. Una stagione che dopo il rinvio di marzo per il Coronavirus partirà a settembre.

Ma nelle ultime ore il direttore della prima rete Stefano Coletta ha confessato che nel 2021 potrebbe affidarle la conduzione di un nuovo format trasmesso con cadenza settimanale. Un programma televisivo del quale al momento non si ha nessuna informazione. Molto probabilmente sapremo qualcosa in più verso la fine del 2020, quindi dopo che Ballando con le Stelle 15 avrà chiuso. Nel frattempo il pubblico e i fan della Isoardi sono molto curiosi di vedere come se la caverà nel ballo.