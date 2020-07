Karina Cascella sbugiarda Mediaset, ecco cosa le dicono dietro le quinte prima dei talk: “Sono chiamata a…”

Poco fa, Karina Cascella ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha spiegato cosa accade dietro le quinte di Mediaset prima che prenda parte ai vari talk show. L’influencer è spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso, pertanto, il riferimento non è potuto che andare proprio a Lady Cologno.

Nel dettaglio, la protagonista ha risposto ad alcune critiche rivelando dei particolari molto interessanti di cui molti, forse, non erano a conoscenza prima d’ora. Vediamo tutti i dettagli.

Karina e i talk show

Karina Cascella è divenuta famosa al pubblico per aver partecipato a diversi talk show Mediaset. Il suo esordio è stato a Uomini e Donne, in qualità di opinionista. In seguito, ha gradualmente abbandonato quell’ambiente per divenire ospite quasi fissa nei programmi di Barbara D’Urso. A seguito dell’esplosione del Covid-19, però, la donna non è più apparsa in tv e lei stessa spiegò che fosse anche una sua volontà. Vivendo a Bergamo, uno dei principali epicentri del virus, la Cascella aveva troppa paura a spostarsi.

Ad ogni modo, se fino ad oggi, quella di non prendere parte ai talk è stata una sua scelta, d’ora in poi potrebbe non dipendere più da lei. Karina, infatti, si è confidata con i fan raccontando quello che accade dietro le quinte dei vari programmi. Tutto è nato da una sua riflessione sulla cattiveria umana. A suo avviso, infatti, esistono delle persone che deliberatamente decidono di rovinare la giornata ad altre persone attraverso commenti pesanti e offensivi. (Continua dopo il post)

La confessione della Cascella su Mediaset

Alcuni utenti, allora, le hanno fatto notare che anche lei spesso si rende protagonista di frasi molto cattive durante le sue partecipazioni in tv. A quel punto, allora, Karina Cascella ha svelato alcuni retroscena di Mediaset. Nel dettaglio, ha detto che non ci vuole uno scienziato per capire che lei viene invitata appositamente per creare scompiglio. La donna ha dichiarato di essere spronata ad “accendere il fuoco” durante i dibattiti.

Le sue ospitate, dunque, sarebbero parzialmente pilotate dalla produzione, allo scopo di mettere un po’ di sale in più durante le puntate. Se questa, per molti, era una cosa già nota, per altri ha rappresentato una vera e propria confessione. Adesso non ci resta che attendere per vedere come prenderà la rete del Biscione questo genere di dichiarazioni.