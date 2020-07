Beatrice Valli al veleno su Instagram “Siete senza rispetto”

Beatrice Valli e polemica sui social, critiche e offese per il suo aspetto fisico post parto

Beatrice Valli ha subito le più gravi offese ed accuse sui social, totalmente infondate e superficiali a causa dei chili in più dopo due mesi dal parto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, adesso compagna di Marco Fantini con il quale ha due figli, si è stancata ed ha risposto tono a tono agli agli haters che continuano a rimproverarla senza un valido motivo.

La ragazza ha 25 anni, ha affrontato nel migliore dei modi tre gravidanze, mamma di Alessandro che ha 7 anni, avuto dall’ex fidanzato Nicolas Bovi, Bianca che ha 2 anni e la piccola Azzurra appena arrivata.

Beatrice Valli, a causa di un Tik Tok subisce le accuse peggiori :”Hai la pancia e la cellulite”

Beatrice Valli non ha mai usato filtri su Instagram, si è sempre mostrata per quella che è, senza vergogna e senza preoccuparsi troppo del pensiero altrui. Sta continuando a farlo anche adesso dopo aver partorito la piccola Azzurra. Qualcuno però avuto il coraggio di farle notare di non essere ritornata alla forma fisica di prima.

Tutto è partito da un Tik tok al quale in molti hanno risposto che ja ancora dei chili da smaltire. Qualcun altro le ha scritto direttamente in direct sottolineando il fatto che la sua pancia e la cellulite siano aumentati. Poi un gesto di estrema delicatezza, l’aggiunta di emoji con il rigurgito.

Per lei nessun problema, ma queste parole possono essere pericolose per chi è insicuro

Così Beatrice ha affermato che al mondo esiste tanta gente cattiva, che non ha rispetto né per i momenti né per le persone. Molti probabilmente chi le ha inviato quei messaggi non sa cosa vuol dire mettere al mondo un bambino ed affrontare ben tre gravidanze. Il corpo di una donna cambia ad ogni gravidanza ed in modo diverso; accoglie una vita dentro di sé, per cui ritornare come prima è difficile ma non impossibile. Ci vuole soltanto tempo. Ecco perché sentirsi dire certe cose non è rispettoso o carino non soltanto nei suoi confronti, ma anche nei confronti di tutte coloro che hanno affrontato il parto.

Poi aggiunge di essersi già ripresa abbastanza tranquillamente e serenamente, con un’estrema calma, dato che non ha nessun esigenza lavorativa, nessuna fretta. Adesso vuole godersi la sua famiglia, ricominciare a fare sport piano piano anche perché tanto sta allattando e con l’allattamento una donna impiega molto di più a dimagrire, è normale. Secondo il suo punto di vista è surreale dover leggere queste cattiverie sulle neomamme ma specifica che la cosa non la sfiora affatto.

Ciò che la preoccupa realmente è che tutto quello che le viene scritto in direct, venga detto anche a ragazze molto più giovani ed insicure che non accettano il cambiamento del corpo e che si ritrovano nelle stesse condizioni, in difficoltà. Molte non essendo capaci di reagire iniziano ad odiare il proprio corpo e a cercare di cambiarlo, contro natura. Questo, afferma è l’errore più grande che si possa fare.