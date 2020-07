Il Segreto puntate 27 luglio-1 agosto 2020: Francisca fa picchiare Juan

Il Segreto continua la messa in onda delle repliche della prima stagione, che stanno registrando ottimi dati di ascolto. Cosa succederà nelle puntate su Canale 5 dal 27 luglio al 1 agosto 2020? Angustias continua a tramare contro Pepa, capendo che Tristan è innamorato di lei. I suoi dispetti non si fermeranno ad un semplice furto di un fermaglio. La donna chiederà ancora a Don Anselmo di indagare per venire a sapere che cosa nasconde la levatrice.

Stando alle trame de Il Segreto, Pepa capirà che dovrà stare molto attenta. Don Anselmo ha però il segreto della confessione e se dirà ad Angustias cosa sa riguardo il passato della Balmes, commetterebbe un peccato. Nel frattempo, Francisca starà poco bene e preoccupata per la sua salute darà il permesso a Pepa di cercare un nuovo medico dopo la morte del povero Don Julian.

Il Segreto puntate su Canale 5 dal 27 luglio al 1 agosto 2020

Pepa troverà in Alberto il medico perfetto per Puente Viejo. I paesani però non si fideranno di lui e preferiranno rivolgersi ancora a lei, mandando su tutte le furie Francisca. Nel frattempo, alla Casona ci sarà fermento per l’arrivo di Marlen, la cugina di Tristan e Soledad. Pepa confesserà il suo passato a Don Anselmo, sperando che il religioso si attenga ai dogmi della chiesa. Sebastian invece si prodigherà per aiutare Raimundo a pagare i suoi debiti nelle puntate settimanali della soap Il Segreto. Purtroppo, Pepa e Alberto non andranno d’accordo, avendo entrambi due caratteri molto forti.

Soledad non ce la farà a stare lontana da Juan e così passerà la notte con lui. Purtroppo Francisca lo verrà a sapere e ordinerà a Mauricio di picchiare a morte il Castaneda, che verserà in condizioni molto gravi. Nelle prossime puntate de Il Segreto inoltre, Tristan vorrà sapere dalla Montenegro come morì davvero suo padre, dopo lo strano ritrovamento del suo anello.

Guai per i Castaneda

Proseguendo con le trame de Il Segreto, Juan verrà curato da Alberto e Pepa, ma le sue condizioni saranno molto gravi. Francisca non si fermerà qui, visto che caccerà l’intera famiglia Castaneda dalla sua proprietà. Soledad non saprà cosa fare, se non pregare affinché il suo amato si salvi.

Infine, nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 27 luglio al 1 agosto 2020 raccontano che i Castaneda saranno costretti a lasciare il paesino, mentre Soledad verrà ingannata da Mercedes dopo che si sarà confidata con lei riguardo Juan.