Figlio si arrampica fino alla finestra per vegliare la madre morente [FOTO]

View this post on Instagram

Lui è Jihad Al-Suwaiti, e sua mamma era ricoverata per coronavirus all'ospedale di Hebron in Cisgiordania. Per via delle normative anti-contagio Jihad non poteva fare visita alla madre, così ogni notte, partiva da casa sua per andare a scalare la parete dell'ospedale, e passare del tempo ''vicino'' a sua madre di 73 anni. Non si rassegnava, ogni giorno, fino alla morte della donna, faceva di tutto per starle vicino nonostante tutto. Questa foto, che ritrae il ragazzo seduto fuori dalla finestra, è stata pubbblicata da un funzionario delle Nazioni Unite, Mohamad Safa, che assieme alla foto ha allegato anche un breve messaggio: ''Il figlio di una donna palestinese che era stata contagiata dal Covid si è arrampicato fino alla stanza dell'ospedale dove lei si trovava per sedersi fuori e guardare sua madre ogni notte, finché non se n'è andata"