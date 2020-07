Temptation Island, Pietro tradisce Antonella: “Cercava un posto in cui fare l’amore” (VIDEO)

Nella quarta puntata di Temptation Island, Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia. La showgirl ha preso visione di due filmati molto compromettenti inerenti il suo uomo. Specie il secondo l’ha lasciata senza parole.

Pietro, infatti, si è appartato con una tentatrice. A svelare le sue intenzioni, però, è stato un dialogo avvenuto con Lorenzo Amoruso. In tale occasione, l’attore si smascherato da solo e la sua compagna ha preso un’inequivocabile decisione.

Il tradimento di Pietro ai danni di Antonella

La storia d’amore tra Pietro e Antonella pare sia volta al termine alla quarta puntata di Temptation Island. L’appuntamento è cominciato con il falò delle fidanzate e la prima a vedere i filmati è stata proprio la showgirl. Tra vi vari contenuti visionati, ciò che ha lasciato stupefatta la protagonista è stata l’ultima clip. In tale filmato si è visto Pietro andare in una stanza con una tentatrice. L’uomo ha fatto di tutto per eludere le telecamere e, in parte, ci è riuscito.

Dopo l’incontro ravvicinato con la dama, però, Delle Piane è tornato nella sua camera e si è confidato con Lorenzo. Da tale dibattito si è evinto chiaramente che tra Pietro e la tentatrice ci sia stato un bacio, ma non solo. Il protagonistta ha anche palesato una certa voglia di appartarsi nuovamente con lei per andare oltre. Per tutta la chiacchierata, infatti, Pietro non ha fatto altro che ripetere di avere gli ormoni impazziti. (Continua dopo i video)

La Elia non lascia Temptation Island

Dinanzi tali filmati, Antonella è scoppiata in lacrime, al punto da palesare la volontà di chiudere per sempre con Pietro dopo Temptation Island. La showgirl è rimasta basita da come il suo compagno si sia lasciato travolgere in modo così passionale con un’altra donna. Ad un certo punto, Filippo Bisciglia ha chiesto alle ragazze di fare una pausa in modo da poter parlare con Antonella e farla sfogare.

In tale occasione, la Elia ha ribadito la sua nausea nell’apprendere tali video e ha dichiarato di non voler stare più con nessun uomo dopo questa relazione. Nel frattempo, anche gli utenti di Twitter hanno commentato quanto accaduto. La maggior parte delle persone hanno condannato il comportamento di Pietro ed hanno esortato l’ex gieffina a lasciarlo andare e tornare con il suo ex Fabiano. Ad ogni modo, Antonella ha deciso di rimanere per vedere fin dove si spingerà il suo uomo.