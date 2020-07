Antonella Elia tradita da Pietro Delle Piane che afferma ‘L’ho baciata’

Antonella Elia tradita da Pietro Delle Piane. Incredibile, quanto successo nella puntata di Temptation Island di giovedì 23 luglio. Un colpo di scena al quale, probabilmente, mai abbiamo assistito nella storia di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, la cui prima edizione è andata in onda nel 2014 e che ha sempre regalato grandi ascolti a Canale 5.

Una puntata che è iniziata da dove è finita la precedente. Al falò, Filippo Bisciglia ha detto ad Antonella Elia che aveva un video per lei. Si trattava delle continue avances e confidenze anche riguardanti la vita privata di Antonella Elia, che il suo fidanzato ha fatto alla single Beatrice.

Antonella Elia tradita da Pietro Delle Piane a Temptation Island

Antonella Elia è stata tradita, in diretta, a Temptation Island da Pietro Delle Piane. L’attore e fidanzato dell’ex valletta de La Corrida non ha sopportato il fatto che lei abbia ancora un grande rapporto con il suo ex, Fabiano, che avrebbe addirittura le chiavi della casa dove abita la coppia. Una cosa che la Elia, ha detto a uno dei single presenti nel reality. A questo punto, Pietro Delle Piane, stufo dei continui riferimenti a Fabiano ha deciso di corteggiare la single Beatrice.

Al video nel falò, Antonella Elia ha assistito a una cena tra Pietro Delle Piane e Beatrice, in cui il primo ha parlato degli sfoghi privati della fidanzata, di come a volte si senta sola e si sia messa a piangere a letto una notte per questa cosa e del fatto che si sente inutile, in quanto non ha ancora fatto un figlio. Dopodiché, Pietro e Beatrice si sono messi in un posto dove hanno evitato le telecamere e i due si sono dati a pazze risate. Poi la confessione shock a Lorenzo, fidanzato di Manila Nazzaro “L’ho baciata“.

Lorenzo ha disapprovato il comportamento di Pietro, in quanto nel gioco sono presenti le telecamere. Curiosamente, poi, dopo essersi messi nel letto per riposare, si sono messi a parlare in spagnolo per non far capire quello che dicono, ma tutto è risultato inutile, in quanto i sottotitoli hanno tradotto tutta la loro conversazione. “Voglio un pò di tranquillità” ha detto Pietro a Lorenzo.

Il reality torna martedì 28 luglio

Doppia programmazione per Temptation Island, la cui quinta puntata andrà in onda eccezionalmente questo martedì, come più volte ricordato durante la puntata e sempre in prima serata su Canale 5. E chissà che non rivedremo colpi di scena su Antonella Elia tradita da Pietro Delle Piane.

L’ultima puntata, Antonella Elia tradita, salvo cambiamenti all’ultimo minuto, andrà in onda due giorni dopo, ossia giovedì 30 luglio. Anche quest’anno, Temptation Island è stato un grandissimo successo con una media di quasi 4 milioni di spettatori e più del 20% di share.