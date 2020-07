Elena Sofia Ricci, il grave lutto che ancora adesso l’addolora: “Sei il nostro angelo”

Elena Sofia Ricci e le foto dal set di Che Dio ci Aiuti 6

Da qualche settimana Elena Sofia Ricci si trova su un set per le riprese della sesta stagione di Che Dio ci Aiuti. Mentre su Rai Uno tutte le domeniche sera stanno andando in onda le repliche della quinta. Ancora una volta la professionista ricopre il ruolo di Suor Angela e molto spesso, attraverso il suo account Instagram posta degli scatti insieme ai suoi colleghi.

Di recente, infatti, è stata messa una foto con: Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo. Ma nelle ultime, la Ricci ha utilizzato il suo canale social per ricordare la madre, Elena Ricci Poccetto. Quest’ultima è venuta a mancare un paio d’anni fa quando aveva 77 anni. Nel ricordarla l’artista toscana ha condiviso un’immagine con le nipotine ed una commovente dedica sottolineando quanto le manchi.

Elena Sofia Ricci ricorda la madre scomparsa due anni fa

A distanza di due anni Elena Sofia Ricci ha voluto ricordare pubblicamente la madre. Quest’ultima che si chiamava pure Elena, era una scenografa. Nello scatto in questione la si vede insieme alle nipoti Emma Quartullo e Maria Mainetti, quando erano ancora bambine. La professionista ha avuto le due figlie da due uomini differenti. La prima dall’attore Pino Quartullo e l’altra dal musicista Stefano Mainetti. A corredo dell’immagine, la Ricci ha scritto la seguente didascalia: “Due anni che sei il nostro angelo”.

Come era prevedibile, il contenuto è stato raggiunto in pochissimo tempo da migliaia di mi piace e commenti, tra cui anche quello di Eva Grimaldi, Paola Minaccioni e Tosca D’Aquino. L’attrice della fiction di Rai Uno Che Dio ci Aiuti ha avuto sempre un legame viscerale con la madre, per questo motivo porta pure il suo cognome. In più nelle varie interviste che rilascia la menziona quasi sempre. (Continua dopo il post)

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti 6

Qualche giorno fa Elena Sofia Ricci ha condiviso un’altra foto, stavolta mentre si trova sul set di Che Dio ci Aiuti 6. Dagli spoiler che iniziano a circolare sullo sceneggiato di Rai Uno che andrà in onda in primavera del prossimo anno, sappiamo che ci sarà la presenza che di nuovi personaggi e addii.

Mentre la protagonista principale, ovvero Suor Angela e l’intero convento si sposterà ad Assisi. Nella fiction troveremo anche Suor Costanza, interpretata magistralmente da Valeria Fabrizi, che non avrà nessuna intenzione di ritirarsi.