Temptation Island, Annamaria al falò di confronto “Hai fatto il porco..” (Video)

La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera, si è conclusa con l’esasperazione di Annamaria Laino. La donna, fidanzata con Antonio Martello, non ne ha potuto proprio più e, durante la puntata, visti tutti i video, ha deciso di richiedere il falò di confronto anticipato al suo compagno. La misura, quindi, è davvero colma.

Il falò di confronto tra i due ha chiuso la puntata di Temptation Island al punto che non si sa ancora se i due fidanzati usciranno insieme oppure no. Per saperlo dovremo aspettare la quinta puntata che andrà in onda martedì 28 luglio (in anticipo, quindi, rispetto al solito). Ma com’è andato il falò? Vediamolo.

Temptation Island, richiesta dell’ennesimo falò anticipato

Non è la prima volta che, durante quest’edizione di Temptation Island, le coppie si ritrovano protagoniste del falò di confronto anticipato. È successo, infatti, a Valeria e Ciavy (usciti separati) e a Sofia ed Alessandro (usciti insieme). Durante la quarta puntata è stata la volta di Annamaria e Antonio. A richiedere il confronto è stata la donna che, esasperata dagli atteggiamenti del compagno, ha voluto mettere fine alla sua “agonia”.

Quando Filippo Bisciglia si è recato al villaggio a comunicare la decisione di Annamaria ad Antonio, il ragazzo si è detto inizialmente deciso a non presentarsi. Le titubanze della single Ilaria, poi, sembrano averlo colpito. Ricordiamo che il ragazzo le ha lasciato il numero di telefono ed è forse questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Alla fine, però, Antonio si presenterà al falò di confronto e rivedrà, dopo giorni di separazione, la fidanzata.

Le dure parole di Annamaria

Annamaria ha sofferto davvero molto durante Temptation Island. Il primo a parlare al falò è, però, Antonio. “Penso di essere maturato in due settimane” ha sostenuto, proseguendo “In 15 giorni ho capito tutti gli errori che ho fatto nel mio passato, ti dicevo che avrei recuperato e non ho mai fatto nulla”. La replica di Annamaria non si è fatta attendere ed è stata tutt’altro che dolce e tranquilla.

“Guardami in faccia” ha esordito infuriata “mi hai ucciso, hai fatto il porco per due settimane“. Poi prosegue “Ti sei innamorato in dieci giorni” mentre Antonio si giustificava sostenendo di non aver mai oltrepassato i limiti. Ma quali sono, in questa situazione, i limiti? Il falò proseguirà durante la quinta puntata. Cosa accadrà ad Antonio e Annamaria? Usciranno insieme o no? (Qui il video)