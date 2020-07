Emma Marrone, in vasca da bagno insieme al famoso Mario: la foto che scatena i follower

Emma Marrone impegnata tra X Factor e il mare del Salento

Anche l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha totalmente stravolto gli impegni professionali di Emma Marrone. Infatti quest’ultima ha dovuto modificare la sua agenda per quanto riguarda i concerti in giro per l’Italia. Nel frattempo la cantante salentina è impegnata con le registrazioni della nuova edizione di X Factor che la vede come giudice.

Tra un impegno e l’altro l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si gode le vacanze estive nella sua amata Puglia, in particolare in Salento passando il tempo con amici e familiari. Ma di recente la 36enne ha fatto parlare di sé per un simpatico scatto che ha condiviso sul suo seguitissimo account Instagram. In pratica la professionista pugliese è in dolce compagnia, con un certo Mario. Di chi si tratta?

La cantante pugliese in vasca da bagno con Mario: chi è?

L’estate 2020 Emma Marrone la sta trascorrendo nel migliore dei modi. Infatti è impegnata sul lavoro ma nello stesso tempo a disposizione dei giorni liberi per andare al mare. Di recente la stessa ha raccontato il suo stato d’animo attraverso delle foto e clip che posta sul suo profilo Instagram.

La cosa certa è che il suo cuore attualmente non è impegnato, anche se un recente scatto la cantante salentina si è mostrata insieme ad un certo Mario con cui addirittura ha fatto pure il bagno insieme? Tranquilli non è nessun fidanzato, bensì il il famoso Super Mario Bros, ossia il videogioco che ha fatto compagnia alle generazioni degli Anni Ottanta e Novanta. Nonostante sia un geme passato, in tanti non riescono a rinunciarvi e tra loro quanto pare c’è anche Emma. (Continua dopo il post)

Emma Marrone gioca col Super Mario Bross

Nello scatto in questione si vede Emma Marrone all’interno di una vasca da bagno mostrando solo una parte delle gambe e in particolare i piedi. Tra le mani PSP nel quale si vede il gioco di Super Mario Bross.

A corredo della foto appena descritta, la giudice di X Factor 2020 ha scritto la seguente didascalia: “1UO Siamo pronti?”. In poche parole la cantante salentina ha voluto sfidare i suoi follower. Un contenuto che in pochissimo tempo ha ricevuto una valanga di cuoricini rossi, circa 30 mila, e commenti simpatici.