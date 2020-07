Elisabetta Gregoraci immobilizzata da un amico, lei si libera a colpi di karate [FOTO]

Elisabetta Gregoraci impegnata con Battiti Live 2020

In questo ultimo periodo, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 è ancora in atto. Elisabetta Gregoraci e il collega Alan Sorrenti sono impegnati con le registrazioni di Battiti Live 2020. Per il secondo anno consecutivo i due professionisti guideranno la rassegna musicale realizzata in varie piazze della Puglia e successivamente andrà in onda in prima serata su Italia 1.

Nel frattempo la soubrette calabrese è stata fotografata in barca in compagnia di un amico. E proprio quest’ultimo scherzosamente la costringe a usare alcune mosse di karate. Con loro è presenta anche il figlio Nathan Falco, nato dal suo precedente matrimonio con Flavio Briatore. La Gregoraci si sta godendo una vacanza a Saint Tropez e per le sue uscite in alto mare utilizza l’imbarcazione dell’ex marito con cui è rimasta in ottimi rapporti.

In vacanza a Saint Tropez col figlio Nathan Falco e un amico

Tra un impegno professionale e l’altro, la bella Elisabetta Gregoraci sta facendo le sue vacanze estive nella meravigliosa cornice francese di Saint Tropez. In questa località balneare la soubrette calabrese sta trascorrendo qualche giorno di relax, dato che poi deve recarsi in Puglia per registrare le nuove puntate di Battiti Live 2020, in onda prossimamente su Italia 1.

L’ex conduttrice di Made in Sud è stata pizzicata dai paparazzi di Nuovo, il magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti, mentre esce in barca, ovvero la F.B One dell’ex marito Flavio Briatore. Con la showgirl era presente anche il figlioletto Nathan Falco e un caro amico. (Continua dopo al foto)

Elisabetta Gregoraci sfodera una mossa di karate per liberarsi

E durante una piccola escursione in barca, Elisabetta Gregoraci e l’amico sembrano abbastanza intimi, fra tuffi e scherzi. Il misterioso uomo ha provato in tutti i modi anche di trattenerla, ma la soubrette calabrese molto abile, ha improvvisato delle mosse di karate per liberarsi in un batti baleno.

Dopo il divorzio da Flavio Briatore, la conduttrice di Battiti Live ha avuto una relazione sentimentale con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, proprietario della Pure Herbal, azienda per cui la madre di Nathan Falco è stata pure testimonial. I due però si sono lasciati e sembra proprio che la Gregoraci sia tornata felicemente single.