Marcello Cirillo non perdona Giancarlo Magalli, l’accusa: “E’ cattivo ed è capace di fare del male anche a sua madre”

Marcello Cirillo torna ad attaccare Giancarlo Magalli

Nell’ultimo numero del magazine Nuovo, presente in tutte le edicole italiane, è contenuta una lunga intervista a Marcello Cirillo. Il musicista ne ha approfittato per tornare a parlare della querelle che settimane fa è scoppiata tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, entrambi ex colleghi di lavoro. Il padrone di casa de I Fatti Vostri, intervistato dal blogger Davide Maggio, ha fatto ironia sul cantante chiedendosi per quale ragione non lavora più da quando è stato allontanato dalla Rai.

Ha approfittato della chiacchierata col giornalista del periodico diretto da Signoretti per replicare al professionista romano. “E’ cattivo non solo nei nostri confronti, ma anche con se stesso…Questa battuta se la poteva risparmiare: da quando non lavoro con lui ho fatto Pechino Express, Quelli che il calcio e ho anche un’accademia musicale…”, ha detto Cirillo. Quest’ultimo inoltre, ha lanciato una frecciata velenosa a Magalli: “Forse pensa che si lavori solo a I Fatti Vostri…”.

Le parole al vetriolo contro il conduttore de I Fatti Vostri

Subito dopo il giornalista del periodico Nuovo ha chiesto a Marcello Cirillo cosa pensa realmente di Giancarlo Magalli. A quel punto, senza girarci attorno, il noto musicista ha criticato aspramente colui con cui ha lavorato per anni a I Fatti Vostri: “Per amore della battuta è capace di fare del male anche a sua madre…”.

Quindi il cantante ha voluto fare un esempio per far capire ai lettori della rivista per quale ragione ha fatto tale dichiarazioni: “Una volta sua mamma è stata ospite in trasmissione…Visto che le tremavano le mani senza farsi problemi ha detto in diretta: ‘La mia mamma può suonare le maracas…’”. Arriverà la replica da parte del diretto interessato?

Cirillo dà un consiglio a Magalli

Infine il giornalista del magazine Nuovo ha domandato a Marcello Cirillo quale consiglio darebbe all’ex collega Giancarlo Magalli se per caso lo avesse davanti. Il musicista senza giri di parole ha risposto così: “Vorrei semplicemente dirgli di essere più sereno con se stesso, perché la vita non è solo andare in onda a I Fatti Vostri…”.

Dopo questo botta e risposta a distanza, i due professionisti che per anni hanno lavorato insieme riusciranno a risolvere le loro divergenze? Visto i termini utilizzati da entrambi difficilmente faranno pace.