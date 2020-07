Yari Carrisi si è fidanzato: la figlia di Al Bano e Romina Power la presenta su IG con tanto di bacio [FOTO]

Tutta la famiglia Carrisi al centro dell’attenzione

A quanto pare la famiglia Carrisi sta facendo a gara per far parlare di sé. Infatti, in questo ultimo periodo ogni componente ha attirato l’attenzione dei media per delle motivazioni differenti. E se Al Bano è finito al centro dell’attenzione per le dichiarazioni sulla sua pensione e ora per i chili persi con la dieta Lemma, Jasmine ha riempito le copertine per il suo singolo Ego.

Di recente anche il secondogenito Yari ha acceso i riflettori su di sé per una vicenda di gossip. A quanto pare il 47enne dopo la breve storia con Naike Rivelli è di nuovo innamorato. Dopo essere rimasto per mesi a Cellino San Marco a causa della quarantena, il figlio del Maestro al momento si trova ad Ischia in dolce compagnia. Infatti con lui c’è la presunta fidanzata Thea Crudi.

La vita sentimentale di Yari Carrisi

Chi segue Yari Carrisi sa perfettamente che il secondogenito di Al Bano e Romina Power non ama molto stare al centro dell’attenzione, soprattutto se si tratta di gossip. Per tale ragione ha preferito lasciare il nostro Paese e rifugiarsi nella lontana India. Ma a causa della pandemia da Coronavirus il 47enne da mesi è in Italia in attesa di potervi ritornare.

Per qualche tempo il ragazzo ha avuto un flirt con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ma la loro storia si è conclusa per colpa di alcune divergenze caratteriali. L’anno scorso era girata voce che il figlio della Power potrebbe aver avuto una simpatica conoscenza con Asia Argento, ma l’indiscrezione non è mai stato confermato dai diretti interessati. Ma ora chi è la ragazza che ha conquistato il cuore del Carrisi?

Yari innamorato di Thea Crudi?

Yari Carrisi sta vivendo un’estate all’insegna dell’amore. Infatti il figlio di Al Bano e Romina Power è in compagnia della bella Thea Crudi. Quest’ultima non è altro ch la cantante olistica italo-finlandese con formazione jezzistica, scrittrice, ballerina vedica, maestra di Mantra e meditazione.

Il 47enne e la donna hanno molti punti in comune e tra loro c’è una forte complicità. Il figlio del Maestro di Cellino San Marco e Thea hanno già avuto modo di postare numerose foto e video sui loro rispettivi account Instagram dove sono molto vicini. E’ scoppiato l’amore o sono solo ottimi amici? Ecco uno scatto: