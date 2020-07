Gerry Scotti con le stampelle e la gamba fasciata, cosa è successo al conduttore? (FOTO)

Un po’ di ore fa, Belen Rodriguez ha pubblicato delle Instagram Stories inerenti il backstage di Tu si que vales. In tali clip, però, è apparso un dettaglio che ha generato molta apprensione per i fan. Dai video si intravede Gerry Scotti con le stampelle e una gamba fasciata.

I follower della showgirl sono rimasti basiti, dato che il conduttore non ha rilasciato dichiarazioni in merito a quello che potrebbe essergli accaduto. Ad ogni modo, cerchiamo di fare chiarezza su quanto accaduto.

La clip di Gerry Scotti con le stampelle

In questi giorni, la showgirl Belen Rodriguez è molto impegnata con le registrazioni del programma incentrato sui talenti, che andrà in onda il prossimo autunno. Come di consueto, però, la protagonista si diverte a condividere con i suoi fan i momenti più interessanti di ciò che accade dietro le quinte. La donna, inoltre, mostra in anticipo i suoi look ai fan, cosa molto apprezzata dalla maggior parte dei suoi follower. Ad ogni modo, durante una delle clip, la showgirl ha mostrato un contenuto che ha generato scalpore.

Nell’inquadratura è, improvvisamente, apparso Gerry Scotti con le stampelle. Belen lo ha chiamato, dato che era girato di spalle, e lo ha esortato a fare un saluto ai fan. Il conduttore, allora, con la sua solita ironia, ha detto: “In gamba eh”. Tale frase, considerando il suo infortunio, ha fatto sorridere tutti i presenti dietro le quinte del talent show. In ogni caso, i fan non hanno potuto fare a meno di domandarsi cosa possa essere successo al simpatico presentatore. (Continua dopo la foto)

Cosa sarà successo?

Andando sul profilo Instagram di Gerry Scotti, però, non sono apparsi riferimenti ai motivi per i quali è costretto a portare le stampelle. Considerando che ha una gamba fasciata, però, non è difficile intuire che il protagonista potrebbe essersi infortunato a seguito di una caduta o qualcosa del genere. Gerry, però, non è sembrato sofferente, pertanto, questo fa ben sperare ai fan che possa trattarsi di qualcosa di poco conto.

Nel frattempo, nelle clip della Rodriguez è apparsa anche Sabrina Ferilli, la quale ha mostrato, come sempre, un fisico da paura. Un dettaglio, però, ha catturato l’attenzione degli spettatori, ovvero, le sue stravaganti scarpe sfoggiate con tanta fierezza. Dopo aver mostrato tutti questi dettagli, Belen ha interrotta il video e si è dedicata alle registrazioni della puntata.