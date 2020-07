La vita in diretta estate, Marcello Masi provato: “Mi ha colpito…”

Marcello Masi molto provato a La vita in diretta estate: il motivo

Continua la programmazione della versione estiva de La vita in diretta con Marcello Masi e la collega Andrea Delogu. Quest’ultimi fanno compagni al pubblico di Rai Uno dalle 16:50 sino a passare la linea a Reazione a Catena di Marco Liorni.

E proprio nel quarto appuntamento settimanale in onda giovedì 23 luglio 2020 i due padroni di casa si sono mostrati in video con un viso abbastanza serio perché erano pronti ad affrontare una tematica triste. A quel punto l’ex direttore del Tg2, inquadrato dalla regia del programma pomeridiano, ha anticipato: “Iniziamo la puntata de La vita in diretta estate di oggi con una testimonianza molto importante che vi colpirà il cuore, come ha colpito me…”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio così’altro è accaduto in trasmissione.

Il conduttore de La vita in diretta estate: “Ho intervistato una donna dalla forza eccezionale”

Nei primi minuti della puntata de La vita in diretta estate in onda giovedì 23 luglio 2020, il conduttore Marcello Masi affiancato dalla collega Andrea Delogu, ha detto anche che poche ore prima il giornalista ha intervistato una donna dalla forza eccezionale.

In pratica si tratta della vedova del giovane Vicebrigadiere dei Carabinieri assassinato nel 2019 da due giovani americani che si trovavano nella Capitale. Dopo un momento molto toccante e commovente, i professionisti hanno totalmente cambiato argomento parlando di tematiche più leggere.

Gag divertente tra Marcello Masi e Andrea Delogu

E se all’inizio del quarto appuntamento settimanale de La vita in diretta estate si è parlato di una tematica triste, verso la fine Marcello Masi e Andrea Delogu hanno messo su un simpatico siparietto. L’ex direttore del Tg2 rivolgendosi all’ex iena ha detto: “Quando va in onda Reazione a catena?”. A quel punto la collega ha replicato così: “Adesso, in questo istante”.

Il giornalista ha ribattuto in questo modo: “Perché non ti riesco mai a prendere in castagna?”. A quel punto i due padroni di casa hanno passato la linea a Marco Liorni per Reazione a Catena, salutando i telespettatori del rotocalco di Rai Uno, dando appuntamento al giorno seguente per l’ultima puntata della settimana. Ricordiamo che il format andrà in onda sino al prossimo 4 settembre per poi dare il posto ad Alberto Matano.