Patrizia e Giada De Blanck al GF 5 Alfonso Signorini tenta il colpaccio, ma la contessa chiede un cachet da capogiro

Giada e Patrizia De Blanco, nuove indiscrezioni sull’ingresso nella casa del Grande Fratello

Giada e Patrizia De Blanck i loro nomi girano sui social ormai da tanti mesi, proprio il nome della contessa è stato fatto più volte ed accostato a quello di Alfonso Signorini ed al GF che dovrebbe andare in onda a settembre su canale 5. Così sono arrivate nuove indiscrezioni circa la partecipazione di mamma e figlia al reality.

Secondo quanto rivelato da Signorini è stato fatto il possibile per cercare di convincerle a dire di sì, sicuramente averle entrambe come concorrenti sarebbe un bel colpo per Alfonso che avrebbe due concorrenti famose che permetterebbero di puntare sul successo sicuro. Quest’edizione sicuramente per il conduttore sarà una passeggiata, dopo aver condotto il Grande Fratello vip in prima quarantena.

Patrizia e Giada De Blanck potrebbero essere le nuove concorrenti e: tutto dipende dal cachet e dal contratto offerto dal reality

Patrizia e Giada De Blanck sarebbero due concorrenti grandiose questo è certo perché le due hanno già dato dimostrazione di essere forti partecipando insieme all’Isola dei famosi qualche anno fa. Un duetto non solo simpatico, ma anche vincente.

Per adesso sono ancora in corso le trattative con Patrizia, c’è un nodo importante da sciogliere, il cachet. Lei vorrebbe €100.000 per partecipare, ma il GF sta cercando di chiudere le trattative per la metà. Inoltre qualora Patrizia dovesse accettare, avrebbe a sua disposizione tanti privilegi dentro la casa, a differenza degli altri concorrenti. Quindi un trattamento del tutto diverso.

La contessa ha rifiutato il trattamento speciale, vuole partecipare come tutti gli altri concorrenti

A quanto pare Patrizia avrebbe rifiutato questo trattamento particolare, affermando di voler partecipare soltanto con un cachet più alto e senza godere di privilegi diversi rispetto agli altri. Vuole le stesse difficoltà degli altri concorrenti, non sentirsi diversa, non entrare con il piede sbagliato ed avere il dito dei concorrenti puntato addosso.

Non si sa ancora se nel pacchetto è inclusa la figlia, o se Giada ha deciso di partecipare a prescindere dalla risposta della madre. Sugli altri concorrenti ancora non si sa nulla. Signorini ha però dichiarato che quest’anno più dello scorso saranno tutti personaggi famosissimi. Non ci sarà opportunità di chiedersi: “chi è?”. Ecco perché il GF sta puntando su cachet base senza esagerare. Bisogna fare quadrare i conti per non rischiare di sforare e di dover rinunciare a qualche personaggio famoso o scegliere tra uno e l’altro.