Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, Temptation Island 2020 sconvolto dopo aver visto nuovi video “Mi fa male tornare single..”,

Lorenzo Amoruso, la quarta puntata di Temptation Island per lui è stata indimenticabile

Lorenzo Amoruso durante la quarta puntata di Temptation Island ha visto parecchi video nei quali la sua fidanzata Manila Nazzaro ex Miss Italia si è lamentata dei suoi comportamenti, dell’assenza perenne, dei passi limitati verso il futuro per la coppia, come se non avesse alcuna intenzione di condividere con lui un qualcosa di più come una convivenza o un matrimonio. Così lo ha fatto infuriare. La frase che lo ha infastidito particolarmente è stata l’affermazione da parte della donna che a 42 anni non ha paura di stare da sola, che può benissimo badare a se stessa.

La donna parlando con le ragazze ha affermato di non voler perdere tempo con una persona che non ha voglia di sistemarsi definitivamente. Ha bisogno di rientrare a casa dal lavoro e trovare un uomo che possa aiutarla in modo pratico con i figli, con le faccende di casa, con il pranzo e con la cena. Poi ha raccontato che l’uomo vive a Milano e non lavora, porta a spasso il cane e poi sta tutto il giorno in casa a non fare nulla. Nel fine settimana si sposta da lei a Roma a spese della donna per una breve vacanza. Lorenzo non ci sta a passare per un uomo sfaccendato, che non ha voglia di lavorare e che non vuole assumersi delle responsabilità.

Lorenzo Amoruso: la donna si rivela essere è una grande delusione, in attesa del falò finale attende il peggio

Lorenzo Amoruso ha deciso di aspettare fino alla fine per scoprire cos’altro la donna ha da dire. Vuole sentirla parlare fino in fondo. Per lui è stata una bruttissima delusione, la credeva diversa, la credeva vera. Invece ha scoperto che è capace di dire qualunque bugia, di essere finta.

Lui ha 49 anni, ritiene di essere una persona adulta e matura, una di quelle che non avrebbe assolutamente paura di prendersi cura di lei e dei suoi figli. Lei lo sa. Per questo sentirle dire stupidaggini lo fa soffrire. Ha sempre parlato in modo concreto, ecco perché non capisce il motivo per il quale adesso la donna dica che è un uomo sfaccendato.

Da consolatore a uomo deluso e sofferente, è arrivato il suo momento

Nelle scorse puntate i video più importanti e deludenti sono arrivati ai suoi compagni e Lorenzo si è battuto per loro, spingendoli a rilassarsi o a reagire in base ai contenuti dei video Invece ieri è toccato proprio lui. Mentre vedeva i video affermava davanti a Filippo Bisciglia di essere arrabbiato, avvelenato.

Nel villaggio però ha dato il via ad una reazione che nessuno si aspettava. Tra le lacrime ha affermato di avere paura di ritornare single, così come ha paura di vedere delle immagini che possono deluderlo ancora di più. Manila si lascia andare sempre di più con i single, sembrerebbe essere tanto plausibile la possibilità che accada qualcosa prima del falò finale.