Amber Heard e Bianca Butti affrontano Johnny Depp in tribunale

Amber Heard e la fidanzata unite in tribunale pronte alla guerra legale

Amber Heard e la sua fidanzata Bianca Butti sono tanto unite e si sostengono a vicenda durante la guerra in tribunale contro Johnny Depp. La questione dei maltrattamenti e delle violenze si fa sempre più aspra. Si parla di questa storia ormai da anni, a breve forse si giungerà al termine. Se inizialmente sembravano essere delle accuse infondate, proprio in quest’ultimo periodo qualcuno ha confermato di aver visto la donna piena di lividi e gonfiori ogni qualvolta Johnny Depp ritornava da un viaggio e ripartiva per lavoro. Delle coincidenze strane per essere soltanto tali.

Nel frattempo grazie a questa storia, la donna ha trovato l’amore della sua vita, Bianca Butti che non ha nessuna intenzione di lasciarla da sola. In questo momento ha bisogno di sostegno. Infatti all’Alta corte di Londra si presentano sempre insieme per combattere contro Depp.

Il processo va avanti dal 2018 anno durante il quale venne definito “un picchiatore di mogli“. Da allora ad oggi l’ex moglie Amber Heard è stata sentita più volte. Sempre accompagnata dall’avvocato, Jennifer Robinson, dalla sorella Whitney Heard e dalla compagna. Oltre che le 3 donne, altre affermano di aver subito molestie e maltrattamenti da Johnny Depp. Tutte affrontano i giudici ed i processi con coraggio e tanta forza che viene ad Amber viene trasmessa direttamente dalla sua fidanzata.

Amber Heard inseparabile da Bianca, anche durante le udienze ha ritrovato finalmente la felicità perduta

Amber Heard sembrerebbe aver ritrovato la serenità perduta in passato a causa dei vari maltrattamenti da parte dell’ex marito. Tra un processo e l’altro, prima del lockdown le due donne sono andate in vacanza a Palm Springs, proprio in questa occasione c’è stato il primo bacio.

Poi hanno trascorso insieme la quarantena e hanno legato sempre di più. La differenza che tutti hanno notato è che mentre le donne arrivano insieme al tribunale, senza paura, sostenendosi a vicenda, Johnny Depp non arriva mai da solo. L’attore si fa sempre accompagnare dai suoi avvocati come se avesse paura di qualcosa.

Aumentano i testimoni e le donne maltrattate dall’attore

Intanto le cose per lui si mettono sempre peggio. I testimoni sono sempre di più, le prove dei maltrattamenti aumentano di giorno in giorno così come le donne che si lamentano di aver ricevuto lo stesso trattamento. Molte hanno mantenuto il silenzio per paura, per poi seguire l’esempio della Heard e spalleggiarsi in questa lunga battaglia.