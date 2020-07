Elettra Lamborghini la location del suo addio al nubilato extra lusso (FOTO)

Elettra Lamborghini e la location da sogno sia per le sue nozze che per l’addio al nubilato con le sue amiche di sempre

Elettra Lamborghini vive un periodo molto bello e ricco di buone notizie. Infatti, in primis, vi è quella principale: molto presto si sposerà insieme ad Afrojack. Nonostante i mesi di lockdownd, il sua stato patrimoniale però è tutt’altro che in difficoltà. La bella ereditriera ha scalato tutte le classifiche con la sua ultima Hit “La Isla” insieme a Giusy Ferreri.

Adesso Elettra si gode un po’ di vacanze estive approfittando anche della ricchezza che dà sempre fa parte della sua vita visto che è una delle più grandi ereditiere esistenti in Italia. Prima delle nozze con il dj olandese Afrojack, sta organizzando tutto nei minimi dettagli e sembra molto felice.

Elettra Lamborghini e la location delle nozze

La cantante sta vivendo questa fase dei preparativi a ritmo serrato dopo lo stop dovuto alla quarantena. Elettra Lamborghini, non sapeva neanche se fosse stato possibile celebrare il suo matrimonio oppure no a causa dell’emergenza da Covid-19, ma ha tenuto le dita incrociate. Approfittando di questo momento però, dove le restrizioni sono diminuite, ha comprato già una serie di accessori per le sue nozze.

Innanzitutto, l’abito e anche quelli che indosseranno le sue damigelle. Le sue nozze saranno davvero da non perdere. Quello che manca ancora è la news sulla location scelta per celebrare il matrimonio. Non ha detto qual è ma ha dato qualche piccola anticipazione sui social network ed in particolare, attraverso delle storie su Instagram. Tra le location che sembrano essere preferite della cantante vi è una grandissima villa sul lago di Garda. (Continua dopo la foto)

L’addio al nubilato

Una volta stabiliti i dettagli relativamente alle nozze tra Elettra Lamborghini e Afrojack, ora mancano i dettagli invece per il party di addio al nubilato. Non ha voluto dire quale hanno scelto ma piuttosto ha dato un assaggio per far capire la bellezza del luogo trovato insieme alle sue amiche.

La metà è a Capua, a Sant’Angelo in Formis e si tratta di una villa per eventi davvero immensa, ricca di illuminazioni, di prati e con una bellissima piscina. Un ambiente davvero spettacolare e lussuoso. La sposa e damigelle sono partite all’alba e hanno festeggiato tra gadget sessuali, accessori e creando un party molto sexy in cui divertirsi in piena allegria. Una volta finiti i festeggiamenti torneranno a Milano.