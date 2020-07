Stash rivela il sesso del bebè e lo fa in un modo davvero unico (FOTO)

Stash annuncia il sesso del bebè e dice a tutti che è già innamorato della figlia che avrà dalla bella Giulia

La voce del gruppo The kolors, Stash presto diventerà papà per la prima volta. Ne è davvero molto emozionato e ha voluto dire a tutti della lieta notizia annunciando anche quale sarà il sesso del bebè. Durante l’ultimo appuntamento di Amici speciale, ha detto che la sua compagna Giulia era in attesa di un bambino. Era molto emozionato e ha lasciato il pubblico in grande felicità.

La sua compagna si chiama Giulia Belmonte ed è una ragazza molto riservata che non aveva voluto dire la notizia lei in anteprima. Probabilmente anche la donna è rimasta sorpresa del fatto che il suo compagno abbia voluto annunciare a tutti questa grande gioia. (Continua dopo la foto)

Stash e la gioia di diventare papà

Giulia Belmonte è stata una concorrente di Miss Italia oggi è una giornalista che lavora anche in una trasmissione sportiva. E’ fidanzata con Stash dei The kolors da circa un anno. Tra loro subito era arrivata la bellissima notizia, ovvero questa gravidanza. Dopo aver annunciato nel corso del finale del programma di Maria De Filippi dell’arrivo del bebè mostrando l’ecografia. Adesso hanno fatto sapere qual è il sesso.

In un’intervista al settimanale Chi, hanno detto che hanno scoperto della gravidanza nel corso dell’emergenza sanitaria e questo gli ha dato grande forza. Per dire qual è il sesso del nascituro ha voluto utilizzare i canali Social. Infatti, il cantante ha rilevato ha rivelato il sesso del bebè facendo un video in cui canta and I already love her, ovvero una canzone dei Beatles che parla proprio dell’amore per una donna.

La felicità espressa via social

Stash nel corso degli ultimi mesi sta raccontando passo dopo passo questa gravidanza pubblicando anche le foto dell’ecografia. Ha detto che secondo lui è una delle cose più belle che ha fatto nella sua vita e ha voluto anche annunciare il sesso della bambina che sta arrivando. Ha, inoltre, già detto che la ama immensamente.

È un momento molto bello per la coppia che attende questo lieto evento e sono felicissimi. Del resto, hanno ricevuto anche tantissimi auguri dai loro amici, dai propri cari e anche da tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Innanzitutto, da Monica Leofreddi e Wilma Faissol Facchinetti. Adesso che si è saputo anche il sesso del bambino, non può che aspettare solo di conoscerla!