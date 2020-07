Uomini e Donne: Giovanna racconta nei dettagli che cosa è successo davvero tra lei e Sammy

In una nuova intervista Giovanna Abate ha raccontato nei dettagli le poche settimane che ha vissuto con Sammy Hassan e che cosa è successo davvero prima della rottura

Giovanna Abate, prima corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne, aveva scelto con molto entusiasmo Sammy Hassan a inizio giugno. Lui le ha detto di sì, dopo un piccolo scherzo, ma dopo qualche settimana è andato tutto a rotoli.

Se Giovanna ha parlato di poca volontà da parte di Sammy di impegnarsi nel rapporto, l’ex corteggiatore ha parlato di pesantezza da parte di Giovanna. Adesso lei ha deciso di raccontare nei dettagli che cosa è successo tra loro dopo la scelta a Uomini e Donne.

Giovanna racconta i dettagli

Giovanna, in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, ha raccontato che ha creduto nella storia con Sammy con tutta se stessa e pensava di avere già qualcosa di concreto dopo la scelta. Per lui, invece, si trattava ancora di una conoscenza. Sono stati insieme per 8 giorni dopo la fine del programma e si sono sentiti solamente per tre settimane. Per lei questo non basta a determinare la fine di un rapporto perchè in realtà non hanno avuto nemmeno il tempo di conoscersi.

La freddezza con cui Sammy ha parlato della fine della loro storia l’ha fatta sentire ridicola ed è per questo che vorrebbe chiarire meglio le cose. Giovanna ha parlato di piccole discussioni, ma a Roma sono andati sempre molto d’accordo. A Milano lei gli ha lasciato i suoi spazi perchè sapeva che doveva stare con suo figlio e non ha mai detto nulla su questo. Quindi, è questa la pesantezza di cui parla Sammy?

Tra loro c’è stato un grande litigio un giorno a Milano, poi lei è tornata e “si sono vissuti” in albergo. Nella notte, però, lui ha ribadito di nuovo le sue posizioni e da quel momento se ne è andato con la convinzione di terminare la loro storia. Il giorno dopo era il suo compleanno ma non ha voluto trascorrerlo con Giovanna e lei ha saputo dai social che Sammy era a Forte dei Marmi.

L’ex tronista a quel punto non gli ha fatto nemmeno gli auguri, ma dopo qualche giorno lui l’ha contattata e sembrava voler chiarire, ma senza vederla. Per lei non aveva senso e allora lui le ha detto che voleva uscirne e dire a tutti che era finita. Che cosa ne pensate?