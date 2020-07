Belen Rodriguez attacco spietato a Stefano De Martino, ma questa volta è davvero il caos

Belen Rodriguez ancora al centro del gossip e del caos sui social

Belen Rodriguez continua a far parlare di lei, come da un mese a questa parte. La sua storia con Stefano De Martino è diventata il gossip dell’anno, ne parlano tutti. In questi giorni si parla di Belen perché ha intrapreso una nuova relazione con un giovane all’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Sulla loro conoscenza hanno chiesto riservatezza e continuano a fare silenzio proprio come è avvenuto per la relazione ormai giunta al termine con Stefano, della quale nessuno dei due vuol parlare.

Proprio in queste ultime ore la showgirl argentina ha pubblicato una storia in cui si rivolge probabilmente a lui e dice che il karma è sempre dietro la porta, chi tradisce verrà tradito, chi ha fatto soffrire soffrirà e subirà il peggio. Le parole sono rivolte indubbiamente al conduttore di Made in Sud ma la donna non è stata nè chiara nè diretta. Sembrerebbe esserci voglia di vendetta. I pettegolezzi continuano a correre on-line e sui vari giornali e a quanto pare un presunto tradimento da parte del ballerino è sempre più probabile.

Belen Rodriguez, il video dello scorso mese registrato in sofferenza e piena delusione anticipava qualcosa di reale: un tradimento

Belen Rodriguez ha ancora dei conti aperti, in molti l’hanno fatto soffrire, la frase potrebbe essere rivolta un po’ a chiunque per esempio a qualsiasi suo ex dato che le relazioni dell’argentina sono finite tutte male. Proprio qualche mese fa però annunciando, senza essere troppo esplicita, la separazione dall’ex marito Stefano aveva dato dimostrazione di essere sofferente e delusa da qualcosa.

Tutte le frasi da lei pronunciate hanno fatto scoppiare il caos, soprattutto queste ultime. Ha parlato di un gioco, di regole di un gioco, del karma, di qualcuno che le ha calpestato i piedi senza alcun rispetto. Così i suoi follower incuriositi le hanno chiesto a chi si riferisse, lei non ha risposto.

Le sue vacanze proseguono in compagnia del piccolo Santiago e del nuovo compagno

Intanto la donna ha trascorso le sue vacanze estive tra Ibiza e Roma e continuerà a farlo almeno fino a settembre. In questi ultimi giorni si è dovuta spostare nuovamente a Roma per registrare le nuove puntate di Tu sì que vales.

Ha portato con lei Santiago in vacanza, sono stati infatti paparazzati lei, lui e la nuova fiamma mentre uscivano da un locale dove hanno trascorso la serata. Se inizialmente la showgirl aveva affermato di voler tenere lontano il bambino da nuovi uomini, adesso le cose sono cambiate. Al momento, mentre lei è impegnata a lavoro, Santiago è in Campania insieme al papà.