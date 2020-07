Al Bano parla della figlia Jasmine affrontando per la prima volta un argomento delicato

Al Bano spiazza tutti con una dichiarazione sulla figlia

Al Bano sempre al centro del gossip cerca di recuperare piano piano la sua vita dopo il Covid 19 sottolineando di stare ancora con Loredana Lecciso e spezzando i nuovi gossip che già da qualche settimana circolano su di loro.

Qualcuno pensava e affermava che tra lui e Romina Power le cose fossero ritornate al posto giusto. In realtà afferma stanno ancora insieme e aggiunge che dopo aver trascorso tutta la quarantena nella stessa casa possono dire che il legame si è rafforzato. La sua unica preoccupazione al momento è legata ai figli.

In particolare si parla di Jasmine Carrisi che ha recentemente festeggiato i suoi 19 anni e lo ha fatto in modo innovativo, con l’uscita del primo singolo intitolato Ego. In quest’occasione il cantante ha confessato di essere rimasto senza parole, una sorpresa da parte della prima figlia che non si sarebbe mai aspettato. E’ stata coraggiosa, dice, dato che essendo figlia d’arte subirà sempre tantissimo perchè tutti avranno da ridire. Lui non vuole essere paragonato a lei, perchè i loro generi musicali sono diversi.

Al Bano non vuole intromettersi come genitore, darà soltanto consigli legati alla musica ed all’arte

Al Bano ha dichiarato quindi di avere apprezzato la scelta della ragazza e di essere ben disposto nei suoi confronti, di volerla aiutare, in qualità di artista, senza esagerare, senza essere troppo invadente.

Poi ha dichiarato che non darà mai il giudizio da parte di genitore, lo farà invece nei panni di artista lusingato perchè nonostante sia piccola, sta affrontando un mondo tutto nuovo circondato da punti interrogativi. Lui non ama la musica rap, nonostante questo la nuova prestazione di Jasmine gli è piaciuta, inaspettatamente. Tanta stima nei confronti della giovane figlia.

L’artista non è un padre geloso, ama la figlia ma rispetta i limiti

Durante l’intervista gli è stato chiesto se è un papà geloso e l’artista ha risposto di no. La figlia è bellissima, però lui non è il suo fidanzato quindi non può permettersi di prendere posizione in questi termini.

Invece per quanto riguarda le preoccupazioni che riguardano il piano economico, se n’è parlato proprio alla fine del lockdown, le sue rivelazioni avevano creato uno scompiglio mediatico incredibile. Il cantante ha spiegato che è in possesso di tante aziende e terreni agricoli, l’abbandono durante la quarantena ha dato frutti negativi. Ci ha rimesso tantissimo ed ha anche scoperto di dover accettare una pensione bassissima nonostante stia pagando tasse elevatissime da anni.