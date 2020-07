Giovanna Abate in un’intervista: ecco perché ha taciuto per tutto questo tempo, poi la frecciatina a Giulio

Giovanna Abate ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato della fine della storia con Sammy Hassan. La ragazza è sembrata alquanto provata, contrariamente a quanto appare sui social.

Nel corso dello sfogo, l’ex tronista ha spiegato i motivi per i quali è rimasta in silenzio per tutto questo tempo e poi non ha esitato a lanciare una stoccata a Giulio Raselli. Vediamo tutti i dettagli.

Lo sfogo di Giovanna Abate nell’intervista

Nell’ultimo numero del magazine di Uomini e Donne è presente un’intervista fatta a Giovanna Abate. La fanciulla ha raccontato di aver fatto di tutto per riuscire a salvaguardare il rapporto con Sammy, ma ha notato in lui tantissima freddezza. Se per tutto questo tempo ha mantenuto il silenzio è perché credeva e sperava che potesse esserci un ritorno di fiamma. Tuttavia, Hassan non è sembrato propenso a tornare sui suoi passi, pertanto, adesso ha deciso di raccontare tutto.

Giovanna ha spiegato che, dopo la scelta. lei e il romano si sono visti solo 8 giorni. Ogni volta che lei cercava un approccio con il compagno, quest’ultimo sembrava molto più restio. L’apice, poi, si è toccato in occasione del compleanno di lui. La sera prima entrambi erano in hotel ma, improvvisamente, l’armonia è stata rotta da una discussione molto accesa. Sammy le ha detto di sentirsi oppresso e di voler interrompere la conoscenza.

La frecciatina a Giulio Raselli

Così è andato via lasciando la ragazza da sola. Il giorno del suo compleanno, poi, Giovanna non gli ha voluto fare neppure gli auguri ed ha scoperto da fonti terze che fosse a Forte dei marmi. Dopo un po’ di giorni, il ragazzo ha provato un lieve riavvicinamento, ma le cose sono state stroncate sul nascere dall’ex tronista. Lei è alla ricerca di una persona che viaggi sulla sua stessa lunghezza d’onda ed è evidente che con Sammy non è così.

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, Giovanna Abate ha lanciato anche una frecciatina a Giulio Raselli. A suo avviso, le parole che il ragazzo ha adoperato contro di lei sono state un vero colpo basso. Giulio, infatti, non conosceva come stessero realmente le cose e non sapeva neppure come stava realmente l’Abate. Per tale motivo, ha voluto sparare sulla Croce Rossa finendo per screditarsi da solo, ancora una volta.