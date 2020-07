Kate Middleton, le foto della scandalosa cugina fanno molto discutere (FOTO)

Kate Middleton sempre carina, dolce ed elegante, l’opposto della cugina

Kate Middleton ha una cugina con la quale condivide soltanto la famiglia e la parentela, e basta. Le due non potrebbero essere più diverse di così. Kate appare sempre in pubblico seria, elegante, limitata, delicata. Non per il ruolo che ricopre, ma proprio perchè lei è così di carattere. La cugina invece è più disinvolta che mai.

Se siamo abituati a vedere la Middleton indossare abiti da vecchia zia, la cugina Katrina indossa abiti che lasciano poco all’immaginazione, sensuale e travolgente, è una ballerina di burlesque. Ad ogni modo indossa quella tipologia di abiti un pò in tutte le occasioni, anche giornalmente. (Continua dopo la foto)

Kate Middleton, la cugina è una piccola Dita Von Teese: nuda e disinibita sul palco

Kate Middleton e la cugina sono vicine d’età. Katrina Darling ha 30 anni, ed è una piccola Dita Von teese. Si mostra nuda sul palco, disinvolta, senza farsi troppi problemi, ha un profilo Instagram sul quale carica foto che al pubblico social piacciono tantissimo. Inoltre ha lavorato anche per la rivista Playboy.

Katrina ha cavalcato l’onda del successo della cugina, ha sfruttato al massimo la sua popolarità e la parentela con Kate Middleton. Per esempio si è esibita recentemente in uno spettacolo a New York, God Save the queen danzando con la corona e la Union Jack, la bandiera del Regno Unito. Nessun problema nei confronti di Kate nonostante siano tanto diverse. Anzi proprio per questo, tempo fa si è posta dalla sua parte in difesa della donna quando è apparsa in topless, involontariamente.

Katrina non avrebbe mai sposato nè William nè Harry

Katrina ha un passato ricco di arte, pratica il burlesque da quando ha compiuto 18 anni. Ha iniziato prima ancora che William e Kate si conoscessero. Più volte le è stato chiesto se al posto della cugina Kate avrebbe scelto di sposare William, lei ha affermato che non avrebbe fatto le sue stesse scelte, semplicemente perché nè William nè Harry sono i suoi tipi.

Lei ama i gatti, ama i tatuaggi, infatti ne ha otto. Ha studiato arte al college, non si è mai laureata. A proposito del rapporto con la cugina, afferma che non ci sono assolutamente legami o rapporti che permettono loro di sentirsi. Sono cugine però a distanza. E’ un vero peccato per Buckingham Palace perchè la sua presenza, senza dubbio, potrebbe portare una bella ondata di novità.