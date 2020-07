Kathy Jacobs modella 56enne in costume ne dimostra 20 da non credere (FOTO)

Katy Jacobs infiamma i social con degli scatti sensuali nonostante l’età

Katy Jacobs, così si chiama la nuova fiamma del web, da qualche giorno i suoi scatti sono ovunque in rete ed il profilo ufficiale della donna è diventato il più seguito in assoluto. La donna ha 56 anni, è bellissima e ha dimostrato che si può essere belle e sensuali a qualunque età.

Basta osservare le sue foto per rimanere colpiti ed esterrefatti dal fisico slanciato e tonico e dal viso levigato nonostante l’età. Non dimostra affatto i suoi 56 anni, ne dimostra più o meno 40. La donna è americana e appare sulla copertina di Sports Illustrated.

Le sue fotografie sono diventate virali, questo soprattutto quando si è mostrata in bikini con slip bellissimi a vita bassa che le stanno divinamente. Infatti le sue foto sono finite proprio su una rivista Swim Suit, il numero dedicato ai costumi da bagno. Tra le modelle giovanissime, c’è proprio lei, una modella over 50, alta soltanto 61 cm. La conferma che l’altezza o l’età non sono tutto nella vita. A proposito dell’esperienza, la donna californiana ha affermato che il suo obiettivo è dimostrare che la bellezza non ha un genere o una tipologia. (Continua dopo la foto)

Kathy Jacobs nessun trucchetto estetico, tutti belli a modo proprio, al naturale

Kathy Jacobs dichiara che tutte le donne sono belle così come anche gli uomini, proprio al naturale. Ognuno è bello a modo proprio, senza dover necessariamente cedere a trucchetti o interventi chirurgici.

Proprio la rivista per la quale sta lavorando lei adesso è stata il trampolino di lancio di molte modelle famose che non corrispondono ai canoni prestabiliti della modella per eccellenza. Non bisogna essere perfette o vantare un fisico mozzafiato, per diventare modelle, infatti ne esistono tante oversize o disabili che lasciano senza parole.

La donna non si è mai mostrata in maniera volgare ma bella nella sua semplicità

Ciò che conta davvero è conoscere i propri limiti. Per esempio lei sa di non essere una ragazzina, sa di avere dei limiti fisici, negli scatti infatti non si è mai mostrata al di là delle sue possibilità. Svolge il ruolo di fotomodella come chiunque, è pronta a farlo in passerella con abiti che mettono in luce la sua bellezza senza rinunciare alla semplicità.

Coloro che l’hanno conosciuta confermano sia una persona alla mano che lavora seriamente, che tiene i piedi per terra e che non si fa mettere i piedi in testa. Fino ad ora ha mostrato i suoi capelli grigi, adesso fa sapere che li tingerà di biondo. Intanto si avvicina sempre di più ai 60 anni con un orgoglio infinito.